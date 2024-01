“Necesario, Llevar a Cabo la Revocación de Mandato”

Que la Ciudadanía Decide si se va o no David Monreal: Valerio

Por Nallely de León Montellano

Juan Francisco Valerio Quintero, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, comentó a Página 24 Zacatecas la importancia de exigirle a la autoridad estatal que asuma la responsabilidad de generar una estrategia de seguridad que dé buenos resultados.

Lamentó que a más de dos años del actual sexenio la cantidad de homicidios, desapariciones y otros delitos de alto impacto han superado las cifras del quinquenio completo anterior, por lo que señaló, “estamos ante una realidad que se ha pretendido maquillar con discursos, pero la realidad es más terca, los hechos descalifican cualquier discurso”.

En este tenor, señaló que es inadmisible que la autoridad estatal descalifique la opinión pública en torno a la realidad del estado en materia de seguridad, desarrollo económico, entre otras problemáticas de la entidad.

“Estamos ante la pérdida del derecho de describir la realidad que estamos viviendo, y eso no lo resolvemos con un exhorto, desde la ciudadanía tiene qué ser una exigencia puntual de nuestro derecho a exigir a los que les pagamos por brindarnos seguridad y no están cumpliendo su cometido”, mencionó el académico.

Indicó, en otro aspecto, que la iniciativa de revocación de mandato que va a retomar la legislatura local una vez concluidas las elecciones de este año, es importante para que la sociedad determine de manera democrática si ratifica o no al actual mandatario estatal David Monreal Ávila.

En este contexto, lamentó que el hecho de que no se aplique la disposición del mandatario hacia sus funciones, “habla de una norma no aplicada sino de una legitimidad perdida, y no basta que un funcionario sea legalmente electo, también tiene que ser legítimo; la legitimidad proviene única y exclusivamente del respaldo de la sociedad”.

Por último, comentó que los problemas que enfrenta la sociedad zacatecana son de carácter sistémico, es decir, a pesar de que en el actual sexenio dichos problemas han recrudecido, son problemas que se han generado desde años atrás.

“También es verdad que cuando hay una persona que se convierte en traba de un engranaje, también hay necesidad de poner manos a la obra”, finalizó.