No hay Nada qué Esperar de Esta Legislatura: Luis Medina

“Yo no le Confiaría la Revocación de Mandato”

Por Nallely de León Montellano

José Luis Medina Lizalde, exdiputado federal y local, mencionó a Página 24 Zacatecas que la actividad de la actual legislatura ha entrado en una especie de receso disfrazado, debido a que el proceso electoral ha captado la atención de los actores políticos, así como de la propia sociedad.

En este sentido, lamentó que, acciones como la revocación de mandato, más que de la propia legislatura, será impulso por la ciudadanía, por lo que, resaltó la importancia que se consulta con la gente la continuidad del mandatario estatal al frente de sus funciones.

Sin embargo, subrayó que “yo no le confiaría a esta legislatura la tarea de poner a un reemplazo, no me inspira la confianza para que cumpla una tarea tan delicada como es la de designar a un gobernante sustituto”.

También señaló que la actividad de revocación de mandato es atribuible a la actual coyuntura electoral, dado que, dijo, ahorita cualquier bandera es buena para el actuar político; reiteró que no existen posibilidades de que la actual legislatura juegue un papel relevante en el proceso electoral más allá de continuar sus tareas en el pleno legislativo.

“Si hubiera responsabilidad se concentrarían en una nueva Ley del Issstezac, con eso se reivindicarían en atender un problema de fondo, pero creo que han dado muchas razones para que la gente no se ilusione con que pueden hacer algo, están trabados, no hay nada trascendente que generen más que discursos, todos inspirados en la coyuntura electoral; entonces tenemos que reflexionar de fondo porque Zacatecas si necesita romper con ese estancamiento tan grave”, finalizó.