Se Valen los Sueños Pero Urge Trabajar Para Lograrlos, Dice Carlos Peña a Jóvenes Priistas

Al referirse a la importancia del trabajo que los jóvenes deben hacer, no solamente involucrándose a fondo sino estableciendo metas y retos, sobre todo si quieren tener una vida política activa y participar en los procesos electorales, el Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo fue contundente ante una gran audiencia de jóvenes al señalarles que se valen los sueños, pero que para lograrlos es necesario trabajarlos desde hoy mismo.

Los jóvenes, afirmó Carlos Peña, más que mensajes y consejos necesitan acción; más que un proyecto sofisticado y lleno de ilusiones necesitan hechos.

Hoy se requiere, dijo, que los jóvenes se vistan de priistas, toquen puertas, recorran calles, colonias y comunidades rurales y prepararse para los debates, de la política y de la vida; solo así podrán materializar sus sueños y podrán ampliar sus expectativas.

Pero es muy importante que los jóvenes entiendan su papel como generación y que hagan con entrega la parte que les toca, no pueden basar su trabajo responsabilizando de todo al pasado, no, se requiere entender el presente, conocer perfectamente al opositor y enfrentar con argumentos sólidos, las fallas, las mentiras, el desinterés y la falta de empatía que tienen las autoridades y los miembros de Morena, para actuar en consecuencia; para defender con firmeza la verdad y para trabajar con un conocimiento profundo de la realidad por los que menos tienen, por los que no tienen voz, por los que solo esperan que alguien los ayude.

Esa es la tarea del PRI, afirmó Carlos Peña, pero lo fundamental es la tarea de los jóvenes de hoy.

Al reconocer la iniciativa que tienen los jóvenes para participar en política, Peña Badillo destacó que actualmente la única manera y la mejor herramienta que tenemos para cambiar nuestra realidad es haciendo política todos los días porque la político es crear, transformar, fortalecer y trabajar para poder atender los retos de la sociedad.

Finalmente, hizo un llamado a los jóvenes priistas para cuidar el tiempo y el espacio en el que les toca participar, porque ellos son parte del equipo que deberán hacer política a favor del PRI y de Zacatecas.