“Urgente Generar Estrategia Para la Generación de Empleos en Zacatecas”

Se Pierden Empleos en Minería y Turismo: Arturo Ortiz

Por Nallely de León Montellano

Arturo Ortiz Méndez, presidente del partido local Movimiento Alternativa Zacatecas (MAZ), explicó a Página 24 Zacatecas que la única manera de generar empleos formales en la entidad es a través de la inversión productiva mediante la iniciativa pública y privada.

En este sentido, lamentó que el tema de la inversión pública y privada en el estado y cada uno de los municipios está estancada, aunado a los temas de inseguridad y la poca promoción turística y económica de la entidad lo cual impide que los inversionistas tomen en cuenta a Zacatecas.

“Hay un impacto muy fuerte por la pérdida de empleos en la minería, aquí en el centro de la capital y los principales centros turísticos dentro del estado, está afectando mucho la falta de turismo; al no haber turismo, no hay derrama económica más allá de la local y los empleadores sin distinción se ven afectados al no haber dinero”, señaló.

Por otro lado, lamentó que, durante el 2023 el sector agrícola y pecuario fue uno de los que más sufrió los impactos negativos del contexto financiero del estado debido a que no cuentan con certeza en cuanto a la generación de recursos y empleos para la actividad del campo en general.

Por ello subrayó la importancia de que, desde la Secretaría de Economía se generen acciones que integren a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría del Campo, a efecto de diseñar estrategias conjuntas que garanticen el mejoramiento del desarrollo económico de Zacatecas.

“La solución no es unipersonal y no es una ocurrencia, tiene qué ser integral y con la participación de la pluralidad y la diversidad de ciudadanos mujeres y hombres que son emprendedores productores y emprendedores empresarios; si no se involucra a la pluralidad, creo que vamos a seguir teniendo ese problema aquí en Zacatecas”, finalizó.