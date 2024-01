Mi Jardín de Flores

Zacatecas, el 11º Estado más Peligroso del País

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Les convoco a que hagamos realidad la primera mujer presidenta de México. Estoy lista para caminar con ustedes, con humildad, con honestidad, con humanismo; tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que no los voy a defraudar’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 19 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

La Revocación de Mandato Sigue Levando Ámpula

-PENSAMOS que no vendría, madre Teresa-.

-AYER LA vimos muy mal-.

-‘ME DOBLO, pero no me quiebro y aquí estamos como todos los días, gracias a mi Padre Dios-.

-PUES CON la novedad de que las declaraciones del diputado local petista, Xerardo Ramírez Muñoz, sobre la Revocación de Mandato de David Monreal Ávila, siguen levantando ámpula: ahora es el connotado académico de la UAZ, Juan Francisco Valerio Quintero, quien en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Montellano, que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró que sí es necesario llevar a cabo la Revocación de Mandato y que sea la ciudadanía la que decida si se va a o no David Monreal de la Casa de los Perros, abre don Roberto-.

-DEBE DE irse, no hay nadie en Chalchihuites que opine lo contrario, porque además me dicen que conocen a don David por las fotos y los comentarios que hacemos, ya que nunca ha venido a visitarnos-.

-EL DAVID vino una sola vez en campaña, pero hasta ahí: no causó buena impresión, incluso aquí perdió, la ganadora fue la Claudia Edith Anaya Mota-.

-VALERIO Quintero dijo que, a pesar de que el gobierno davidista ha intentado maquillar la cantidad de asesinatos, desaparecidos y otros delitos de alto impacto, la realidad es más terca: se han superado los homicidios del gobierno anterior y es inadmisible que la autoridad estatal descalifi que la opinión pública en torno a la realidad del estado en materia dr seguridad, desarrollo económico y otras problemáticas de la entidad, dijo y abundó el prestigiado catedrático:

‘ESTAMOS ante la pérdida del derecho de describir la realidad que estamos viviendo, y eso no lo resolvemos con un exhorto, desde la ciudadanía tiene que ser una exigencia puntual de nuestro derecho a exigir a los que les pagamos por brindarnos seguridad y no están cumpliendo su cometido’.

“LAMENTÓ que no se haya llevado a cabo la revocación de mandato porque ‘habla de una norma no aplicada sino de una legitimidad perdida, y no basta que un funcionario sea legalmente electo, también tiene que ser legítimo; la legitimidad proviene única y exclusivamente del respaldo de la sociedad (porque) también es verdad que cuando hay una persona que se convierte en traba de un engranaje, también hay necesidad de poner manos a la obra’.

-PUES con sus declaraciones, don Juan Francisco Valerio ya está poniendo manos a la obra; estoy viendo en nuestro Diario que las desapariciones forzadas siguen en aumento-.

-SÍ MADRE Teresa, pareciera que los secuestros o privaciones ilegales de la libertad, o como quieran llamarle, al gobierno de David no le importan, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de:

FÁTIMA YASMÍN BELTRÁN PICASSO de 13 años, desaparecida el 15 de enero del presente año, en Trancoso, Zacatecas.

YOCELÍN GUADALUPE GARCÍA JARAMILLO de 17 años, desaparecida en Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas, desde el 9 de enero de 2024.

MARCO ANTONIO RIVERA PINEDO de 18 años, desaparecido en Calera de Víctor Risales, Zacatecas, el 18 de enero de 2024.

LUIS OCTAVIO PINEDO GUERRERO de 22 años, desaparecido ahí mismo en Calera de Victor Rosales, Zacatecas, también el 18 de enero del presente año, y

MARIO ALBERTO LÓPEZ GARCÍA de 21 años, desaparecido en Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas, desde el 27 de octubre de 2022.

Pasamos por el Peor Momento

-¡DIOS de mi Vida, pura gente joven: de 13 a 22 años, son los desaparecidos!, ¿hasta dónde iremos a parar?-.

-ESE es el punto, pues como hoy dice el Raymundo Romero Moreno, en entrevista con nuestro Diario: ‘Zacatecas pasa por el peor momento de su historia en materia de inseguridad y económicamente, por desempleo y falta de turismo porque no hay generación de riqueza’.

“POR ESO él cree que ‘está puesta la mesa y las circunstancias para corregir el rumbo de Zacatecas, no debemos actuar de manera similar a lo que hace el ofi cialismo, de nada nos serviría presentarnos ante el electorado con prácticas de entrega de dádivas, de despensas, de recursos públicos cómo lo hacen los gobiernos’.

-ES CIERTO, en las elecciones del primer domingo de junio no solamente estará en juego la Presidencia de México, sino las senadurías diputaciones federales, varias gubernaturas, así como las alcaldías y diputaciones locales, va a ser la elección más grande de la historia de México, va a ser la gran prueba de fuego para David, aunque él no estará en las boletas-.

-EL TAMBIÉN debería de aparecer en las boletas con dos fotos: una que dijera “no” y otra “sí”, previa pregunta de: ‘¿Está usted de acuerdo de que David Monreal siga gobernando Zacatecas?’-.

-ESTOY segura que el David chuparía Faros y que se impondría el “NO”; esa noche la gente lo celebraría: “¡Vas pa’fuera’ David, por ojete y no escuchar la voz del pueblo al que le prometiste “Paz, Bienestar y Progreso”, y no cumpliste, saliste peor que el ‘RaTello!’-.

-JA, ESE plan no llega ni a buenas intenciones, es estúpido: la ‘Paz, Bienestar y Progreso’ no se decretan, se conquistan; pinche David tan mamón, lo que me empu… (censurado), es que intente burlarse de la inteligencia de los zacatecanos-.

-ESE ESLOGAN es una burla, en Zacatecas yo no veo ‘Paz Bienestar y Progreso’-.

-NI YO tampoco-.

-¿DE DÓNDE sacó esas mentiras? Le va a crecer la nariz-.

-ES MUY mentiroso don David, ahora anda diciendo que Zacatecas ocupa el lugar 19, de los más inseguros, cuando el propio gobierno federal lo pone en el lugar número 11-.

-SÍ QUE no se la jale, además los propios zacatecanos nos sentimos inseguros, principalmente los capitalinos y los fresnillenses-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.