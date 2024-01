Piden Transportistas que el Gobierno Socialice la Construcción del Segundo Piso del Bulevar

No es en Beneficio Social, Sino de la Gobernanza: Guerrero

Por Nallely de León Montellano

Raúl Guerrero Román, presidente de la Liga Estatal de Transporte, declaró a Página 24 Zacatecas que el proyecto del viaducto elevado, también conocido como el segundo piso, es una obra cuyo recurso, desde su perspectiva es demasiado, aunado a que la empresa constructora encargada, no es de Zacatecas, lo cual también descalificó, toda vez que, dijo, “esa derrama económica por obra pública se va a ir del estado”.

Por otro lado, mencionó que el gremio de transportistas de Zacatecas se encuentra inquieto respecto a dicha obra, debido a que no se conoce con certeza el proyecto de la misma, y de acuerdo a la poca información previa, la construcción podría provocar daños estructurales en el lugar donde se llevará a cabo.

Es decir, comentó que “se está especulando mucho, dicen que va a ser nada más para cargos particulares, pero quieren cobrar viaje; está pasando eso porque el gobierno no ha sido transparente y no ha presentado el proyecto bien; nosotros nos sentimos tristes porque este gobierno no socializa”.

Señaló que el gremio de transportistas no se verá afectado con dicha obra, no así la sociedad en general, misma que, asegura, será quien pague los platos de las decisiones tomadas por el gobierno en materia de obra pública.

“Los proyectos que estamos viendo no es en beneficio social, es en beneficio de la gobernanza, le pedimos al gobernador que socialice esto, que escuche que el daño que le va a generar a la sociedad y al usuario es enorme y eso le va a repercutir mucho en su gobierno, ojalá que tenga la voluntad de escucharnos”, concluyó.