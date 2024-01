Zacatecas Tiene un Gobierno Ausente; por eso la Gente se va a Estados Unidos: F. J. Rivera

“Este Gobierno Resultó Peor que el Anterior”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado, Felipe de Jesús Rivera Rodríguez, señaló a Página 24 Zacatecas que la 4T no ha llegado al estado ya que se tiene un presidente de la república entregado, que ha dado todo para que haya un cambio de régimen y de instituciones pero en Zacatecas, los encargados de gobernar, no han sabido distribuir el recurso cómo se debe.

“Vemos un gobierno ausente, la gente mejor se está yendo a Estados Unidos, tenemos más de 40 millones de migrantes, gente que no tiene empleo, hay pobreza en el campo y hay inseguridad. Esto obliga a las personas a irse, entiendo que los que están fallando son los funcionarios del gobierno estatal, podemos tener al mejor gobernador pero si los funcionarios están de floreros, no tienen capacidad de decisión y solo esperan órdenes quiere decir que no tienen criterio”, mencionó.

Rivera Rodríguez agregó que la sociedad se encuentra desesperada ya que cuando se vota por un representante se realiza el voto con una ilusión de cambio depositando la confianza en una persona dejándolo trabajar y que mejore las cosas, cómo se promete durante las campañas electorales.

“En un año de trabajo no se puede medir nada porque entendemos que el gobierno saliente pudo haber hecho un muy mal papel, pero ya cuando pasan dos años y vemos que las cosas en lugar de mejorar empeoran es cuando no encontramos la salida ni sabemos que hacer, no hay explicación”, añadió.

El exdiputado continúo señalando la inconformidad que existe por parte de la sociedad zacatecana con el actual aparato de gobierno y aseveró que se requiere un cambio de funcionarios, además de que se necesita que el gobernador del estado realice una planeación para el estado y se deje de improvisar.

“Se tiene que sujetar a un plan operativo anual y no depender de la federación completamente, no se pueden hacer las cosas solamente por ocurrencia. Eso de la revocación de mandato se tiene que aplicar ya que fue un compromiso del gobernador, eso entiendo”, remató.