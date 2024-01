Es una Aberración Arquitectónica el Segundo Piso del Bulevar: Sánchez

“Esa Vialidad no va a Resolver Nada”, Truena

Por Nallely de León Montellano

Roberto Sánchez Reyes, encargado de la Librería Don Quijote, ubicada en la capital, calificó como una ‘aberración’ la posible construcción del Segundo Piso en el bulevar metropolitano de la ciudad, aunado a que no cuenta con una planeación adecuada para la ejecución de dicha obra.

En este tenor, mencionó a Página 24 Zacatecas que “para hacer confortable cualquier ciudad, debe es estructurar una planeación en la vialidad; si se quiere modificar la estructura vial de una ciudad como la nuestra se puede hacer, pero las autoridades no permiten que las personas participen de otra manera, y entonces piensan que una obra de esa naturaleza va a resolver problemas y no es así”.

Refirió la importancia de que personas especialistas en vialidades presenten una alternativa para regular el tramo donde se pretende construir la obra; señaló que existen calles y callejones cercanos que están mal trazados y pudieran ser mejorados para un paso vehicular más fluido.

“Una vialidad de esa naturaleza en esta ciudad no va a resolver nada, fue más acertada la Vialidad Manuel Felguérez, que estar empeñados en levantar una monstruosidad que afea el panorama de la ciudad y afea el tráfico, yo no soy partidario de que se levante otro piso”, advirtió Roberto Sánchez. Por ello, señaló que en la capital y otros municipios de Zacatecas existen problemáticas de gran importancia como la recolección de residuos sólidos, así como el alcantarillado y agua potable.

En el caso de agua potable, lamentó que no existe una sola calle en la capital que no cuente con alguna fuga, por lo que, comentó, el recurso que se invertirá en la construcción de dicha obra debería de invertirse en la renovación de tuberías en el Centro Histórico para evitar fugas y desperdicio de agua.

“El llamado para las autoridades es que no hagan esa aberración arquitectónica, hay problemas más importantes que esa vialidad, no hay una calle aquí en Zacatecas que no tenga cuatro fugas de agua mínimo, estamos tirando agua, en cualquier calle hay derrama de agua, esa es una prioridad, pero quieren darle gusto a 10 mil coches que van a ir y venir de Guadalupe en cinco minutos”, concluyó.