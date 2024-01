Invertirá Sedesol 15 Millones de Pesos en Apoyos Para los Grupos Vulnerables

En los 58 Municipios: Sergio Casas

Por Nallely de León Montellano

Con un recurso estimado de 15 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) implementó un programa permanente de apoyos para grupos vulnerables en los 58 municipios del estado, que consta de dotación de cobijas durante la temporada invernal, así como apoyos alimentarios. “Preferentemente estamos asistiendo a diferentes comunidades para entregar estos apoyos a las familias zacatecanas, sobre todo eligiendo a aquellas comunidades que se encuentran en una zona de atención prioritaria o en una zona de marginidad, con la intención de que puedan tener mejores condiciones y sobre todo el soporte de canasta alimenticia”, mencionó su titular Sergio Casas Valadez, médico cirujano. .

En otro aspecto, Sergio Casas explicó que desde la dependencia que encabeza, ya están comenzando a preparar la entrega de útiles escolares para niñas y niños de diferentes escuelas públicas, además de la segunda etapa de entrega de uniformes escolares y la continuación del fideicomiso para personas con alguna discapacidad.

“Sobre todo también el programa de infraestructura social básica, que es el programa donde estamos en colaboración con los municipios llevando un convenio que se derivó dela Plenaria Municipal, dado que los presidentes expresaron con su carta de intención hacer una inversión peso a peso, y hoy estamos trabajando con 12 municipios que se han interesado sobre todo convenir este recurso, sobre todo en obras de mejoramiento de red de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación y mejoramiento y reencarpetamiento de calles”, agregó.

Finalmente, llamó a la población a acercarse a cualquiera de los once centros de atención para que su situación sea evaluada y atendida de acuerdo a la necesidad específica que presenten, ya que, aclaró, la única situación para no ser atendidos sería no cumplir con los requisitos que marca la institución en cuanto la documentación que deben presentar, así como visitar el área correspondiente.