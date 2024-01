Mi Jardín de Flores

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 21 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Volvimos a Nacer

¡QUÉ SUSTO, Dios de mi Vida! Nunca había visto tan cerca a los malos y menos con tremendos y letales fusiles.

-Y QUE don Roberto se les puso al brinco, yo me dije aquí ya quedó mi sagrado compadre… y también nosotras-.

-SI ME hubiera quedado como momia nos hubiera ido peor-.

-YO LO que siento es que me quitaron mi Rosario, un recuerdo del Santo Padre Juan XXIII-.

-HIJOS de la ching… (censurado) nos robaron dinero, los celulares, anillos y relojes, no nos robaron la camioneta porque la vieron muy viejita, que si no… -.

-YO CREÍ que lo mataban don Roberto, cuando le intentó quitar el fusil a uno de ellos-.

-HIJOS de la ching… (censurado) luego, luego me echaron montón si no sí se lo hubiera quitado y con él los hubiera enviado al Valle de las Calacas-.

-NO, LE hicieron nada porque la madre Teresa se hincó y comenzó a rezar, fue cuando le arrebataron el Rosario-.

-BENDITO sea mi Padre Dios que vivimos para contarlo-.

-Y NOS quedamos sin ver a mi ‘cabecita de algodón’-.

-NO HAY mal que por bien no venga, pues qué podríamos hacer sin dinero ni gasolina, si regresamos a Chalchihuites con menos de la reserva del tanque-.

-TANTAS GANAS que tenía de ver a mi ‘cabecita de algodón’ y no de me hizo por culpa de esos desgraciados narcos que no se conforman con vender droga sino que también se dedican a asaltar con total impunidad-.

-HIJOS de su ching… (censurado) madre, me bajaron dos mil pesos-.

-A MÍ 950 pesos-.

-Y A mí mi Santo Rosario bendecido por el Santo Papa Juan XXIII-.

-PUES ya ni modo, finalmente la lana va y viene, lo importante es que salvamos el pellejo-.

-EN CUANTO lleguemos a Chalchihuites vamos a darle las gracias a nuestro Cristo del Santo Entierro, a él me encomendé, y recé por nuestras vidas-.

LLEGAMOS a Chalchihuites, doña Petra y yo entramos al Santuario a darle las gracias a nuestro milagroso Cristo del Santo Entierro; don Roberto no quiso entrar, pretextó le dolía la cabeza; 15 minutos después salimos, don Roberto me dejó a las puertas del Conventito y nos despedimos muy apachurrados porque nuestra ilusión de ver a nuestro señor Presidente, nos la arruinaron, los malos organizados a quien don David llama ‘inteligentes’.

ME HUBIERA gustado hacer una crónica de la visita de don Andrés Manuel López Obrador, pero no fue posible, mando bendiciones a nuestros lectores y mañana, nos leemos aquí en este espacio, ya no fue posible comentar la información de hoy domingo de nuestro Diario Página 24 Zacatecas: Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.