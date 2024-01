Año con con año se Envían a David $2 mil Millones Adicionales Para Pagar a Maestros

En 2023, Migrantes Mandan a Familiares 63 Mil 200 Millones de Dólares: AMLO

Por Rubén Palomo Macías

Durante la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que realizó a Zacatecas se efectuó un informe sobre los alcances de la implementación de los programas para el bienestar, sin embargo, su discurso se inclinó más a realizar un informe sobre sus acciones positivas durante su mandato, haciendo énfasis en el incremento del salario a los trabajadores, el ahorro logrado con su política de austeridad, entre otros punto más.

El mandatario nacional agregó que el país se ha convertido en el principal socio económico-comercial de Estados Unidos de América gracias al trabajo y esfuerzo de los mexicanos que se encuentran radicando en el país vecino.

“Nuestros hermanos migrantes nos han ayudado muchísimo, los paisanos mandaron 63 mil 200 millones de dólares en el año 2023, una cifra record. Les hablo de todo esto porque así es cómo estamos procurando que haya bienestar para nuestro pueblo, de ahí sale, imagínense lo que les llega a las familias de los migrantes, más los programas de bienestar, esta es una fórmula nueva que fortalece el consumo, la gente tiene su dinerito para comprar lo básico. Antes la política de los corruptos era la de apoyar a los de arriba”, aseveró.

López Obrador aseguró que la riqueza no es contagiosa y durante su gobierno se ha dado la importancia al pueblo. Señaló que en Zacatecas hay 9 mil 542 jóvenes que se encuentran en el programa de jóvenes construyendo el futuro con lo que se garantiza que este sector social se mantiene dentro de los más importantes de su gobierno.

“Con esto se garantiza el trabajo para los jóvenes, que el joven esté con una ocupación y recibiendo un salario mínimo mientras se forma y que no se vea tentado a tomar el camino de la delincuencia. Que el joven pueda salir adelante con el estudio y el trabajo, en 5 gobiernos anteriores se destinaron a los jóvenes 7 mil millones de pesos, nosotros solo con este programa invertimos 110 mil millones de pesos”, apuntó.

El presidente agregó que en Zacatecas existen 169 mil 705 adultos mayores que reciben su pensión con 6 mil pesos bimestrales. Agregó que en el estado todos los discapacitados de todas las edades tendrán garantizada una pensión.

“Es importante aclarar que comenzamos este programa solo apoyando a jóvenes hasta los 29 años, le planteamos a David que resolviéramos esto, que el gobierno del estado aportará el 50% y esta pensión se convirtió en universal en Zacatecas. Vamos a seguir apoyando a madres solteras con becas, ya son 9 mil 124 becas para niñas y niños de madres solteras, vamos a seguir apoyando a los productores del campo ahora se apoyan a 59 mil 717 productores. 59 mil 129 productores de Zacatecas van a recibir su fertilizante de manera gratuita”, aseveró.

Andrés Manuel se comprometió a apoyar a los productores en caso de que exista sequía, sin embargo, no mencionó si ya se ha aplicado la declaratoria de emergencia para el campo zacatecano por la sequía del año 2023. Añadió que se continuará aplicando el precio de garantía ya que esto ayuda a controlar para que no se le pague menos al productor.

“Vamos a seguir avanzando con la entrega de estos apoyos con las sucursales del banco del bienestar, en Zacatecas son 62 sucursales de este banco, es el banco con más sucursales en todo México para que todo el apoyo sea con esa tarjeta, esa es la que va a permitirles ir a esas sucursales y sacar lo que por derecho les corresponde sin pagar ninguna comisión”, mencionó.

Finalmente el Presidente de la República aseguró que se tiene que continuar con todos los programas del bienestar y se está haciendo el compromiso de seguir apoyando al gobierno de Zacatecas y a David Monreal ya que año con año se envían 2 mil millones adicionales para que no falte el sueldo de los maestros de Zacatecas.

“Antes no llegaba a tiempo el sueldo, había retrasos y por eso había movilizaciones y protestas, eso ya se terminó. Tenemos un pendiente en Zacatecas que son los caminos y antes de terminar el mandato vamos a apoyar y trabajar para mejorar los caminos, ya se entregó una cantidad pero vamos a ampliar el presupuesto. Vamos a mejorar centros de salud, clínicas y hospitales, estoy dedicado a eso en este tiempo que me queda, le voy a ganar a mis adversarios, los conservadores, porque dije que íbamos a tener un sistema de salud mejor que en Dinamarca con médicos, especialistas para que se hagan todos los estudios, intervenciones y medicamentos gratuitos. Me canso ganso de que les vamos a ganar, vamos a seguir juntos y ya saben, amor con amor se paga”, remató.