El Gobernador David Monreal no me ha Pedido mi Renuncia: Maribel Villalpando

“Es el Único que me Puede Cesar”

Por Rubén Palomo Macías

La secretaria de Educación del estado, Maribel Villalpando Haro, declaró a Página 24 Zacatecas que los rumores acerca de abandonar la titularidad de la secretaría son desconocidos para su persona, además dijo que de igual forma desconoce sobre donde estén surgiendo estos rumores.

“La verdad es que ahora estamos atendiendo las indicaciones que nos da el señor gobernador en la prioridad de estar visitando las escuelas, de continuar en la responsabilidad y la función que tengo. Yo creo que el indicado para, que en su momento, me dé a conocer alguna otra situación, para mi salida o continuar con esta responsabilidad tan grande que tenemos será el propio gobernador David Monreal”, mencionó.

La secretaria reconoció que desde el mes de noviembre se ha estado rumorando sobre su salida del cargo y que se han realizado reuniones con sus colaboradores cercanos.

Dichos rumores señalan que estas reuniones se han llevado a cabo para agradecer el trabajo y el acompañamiento en la secretaría así como para despedirse de sus trabajadores a lo que Maribel Villalpando respondió que las reuniones no se realizan con ese objetivo.

“Yo siempre he sido una persona que me gusta muchísimo convivir con el personal con el que estoy trabajando, visito las áreas de la secretaría así como visito las escuelas pero no es un tema de despedida, al contrario, es un tema de buenos deseos para mis colaboradores para este año del 2024.

Además aprovecho estas reuniones para estar vigilando tanto las obras que se están haciendo en las escuelas, ver el tema del equipamiento, acatar las indicaciones del señor gobernador también para estar viendo el tema de la infraestructura educativa”, agregó.

Finalmente la secretaria aseguró que se continuará cumpliendo el reto de lograr la excelencia de la educación en el estado, realizar la revalorización de los profesores y de las profesoras así como la dignificación de los espacios educativos en el estado zacatecano.