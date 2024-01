Mi Jardín de Flores

Niños y Adolescentes se Incorporan al Narco

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘“Puede usted estar tranquilo señor presidente, tenga la certeza que nosotros no le fallaremos a usted, no sólo vamos a mantener vivo su legado histórico, sino que vamos a impulsarlo con mayor fuerza, vamos a retomar su enseñanza, su liderazgo’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 22 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Las Hojas en el Árbol no Duran Toda la Vida

FUE UNA pesadilla, jamás creí vivir una situación como la de ayer con los malos organizados armados y amenazantes, afortunadamente no pasó a mayores.

-GRACIAS A sus rezos, madre Teresa, porque si no al primero que se hubieran escabechado hubiera sido a don Roberto, ¡qué error tan grande de querer arrebatarle el fusil a ese narco-.

-SÍ, LA regué, pero yo me dije: ‘cuando menos me llevo a uno por delante’-.

-FUE UN milagro de nuestro Cristo del Santo Entierro; pero olvidemos lo sucedido y comentemos la visita de nuestro Presidente, a quien le dieron un mejor recibimiento en Durango y San Luis Potosí-.

-POR LAS fotos, se ve que hubo mucha gente, pero los gobernadores de Durango y San Luis Potosí, le dieron mejor bienvenida y reconocimiento; pero además en la capital del estado hubo varios reclamos: El David la hace y mi ‘cabecita de algodón’ la paga, sobre todo con esas mujeres buscadoras quienes le pidieron ayuda, ante la indiferencia total del desgobernador, al que le valen una fregada los problemas de la gente.

“PERO además el David es muy hipócrita: por primera vez en los más de dos años que tiene desgobernando a Zacatecas, mencionó la 4T y dijo al Presidente que no le iba a fallar y que este año ‘se profundizará el segundo piso de la transformación:

‘PUEDE ESTAR usted tranquilo señor Presidente, tenga la certeza de que así como usted no le ha fallado a nuestro pueblo, nosotros no le fallaremos a usted, no sólo vamos a mantener vivo su legado histórico sino que vamos a impulsarlo con mayor fuerza su liderazgo para impulsar el movimiento con la misma valentía y con la misma honestidad y amor con la que usted lo ha hecho por más de 23 años’.

-ZALAMERO, pero hagan de cuenta que AMLO, al darle la espalda para irse, el David le clavó el puñal de la traición, porque al David no le importa el pueblo, lo que le interesa es el billetote que se está llevando; esa es la realidad-.

-EL SEÑOR Presidente dejó en claro que él realmente quiere al pueblo, por eso año con año aumenta el presupuesto de egresos para Zacatecas; lo que no sabía es que además manda 2 mil millones de pesos extra para pagarle a tiempo a los maestros, no que con don Alejandro Tello era una cosa espantosa, los pobres maestros se veían obligados a ponerse en huelga o a hacer paros laborales hasta lograr que les liquidaran su quincena-.

-ESO de los dos mil millones de pesos el David nunca lo dijo, porque se paraba el cuello haciendo creer que era por darle un buen uso al presupuesto, pero ahora ya nos dimos cuenta que estos dos años y cacho ha estado saludando con sombrero ajeno-.

-YO CREO que por eso lo hizo público, porque también debió haberse dado cuenta de que el David también cacareaba como suyos los Programas de Bienestar, con la complicidad de su excuñada Verónica Díaz Robles, quien por cierto renunció a la Delegación porque ahora quiere ser senadora de la República-.

-NUNCA me imaginé que don David fuera tan tramposo y que los programas sociales de don AMLO, los presumiera como suyos-.

-ASÍ DE gandallas son todos los Monreales, por eso han perdido muchas amistades, porque utilizan a la gente y ya cuando cumplen su cometido les dan una patada en el trasero en lugar de decir ‘gracias’, son muy ojetes-.

-MUCHA GENTE es lo que dice: apoyaron la campaña de don David, pero en cuanto ganó la elección, no sólo no dio las gracias sino que les retiró el habla-.

-YA SE mamó dos años cuatro meses, o sea casi la mitad de su gobierno, por lo que el próximo 12 de septiembre comenzará la cuenta regresiva, para luego iniciar a cobrarle las facturas-.

-Y LO sabe, que intente hacerse pendejo es ora cosa: las hojas en el árbol no duran toda la vida, pero la soberbia lo vence-.

Deberían de Escuchar a la Licenciada Lorena Lamas

-YO NOTÉ, no se ustedes, que la li cenciada Lorena Lamas Arroyo, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, está muy preocupada por lo que está sucediendo con nuestros niños, niñas y adolescentes: los malos organizados los están reclutando-.

-EL NARCO, madre Teresa, cada día es más peligroso: todo por la descarada complicidad de este méndigo desgobierno, ¿cómo es posible de que el narco se burle así del Estado?

“YA ES tiempo de que el gobernador David Monreal Ávila, el fi scal Cristian Paul Camacho Osnaya, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, incluso el titular del Poder Judicial, Arturo Nahle y los integrantes del Poder Legislativo asuman su responsabilidad y saquen del estado o metan a la cárcel a esos asesinos y envenenadores públicos-.

-QUÉ BUENO que la licenciada Lamas alerta a la sociedad lo que está sucediendo en Zacatecas con nuestros niños y adolescentes y que se este trabajando en un proyecto de prevención:

‘ESTE PROYECTO -declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas- contempla la información a los padres de familia por medio de diversos medios, además de la capacitación de profesores sobre este tema tan complejo.

En ese sentido la violencia debe tomarse con seriedad, que los adultos estén informados, que las y los niños estén informados porque muchas veces los infantes se van engañados a ese camino o los mismos padres no los atendemos, en la escuela existen muchas deserciones y, en ese sentido, a los jóvenes no les queda otra opción más que incorporarse a cosas ilícitas’.

-¡QUÉ DURAS palabras!, debería de darles vergüenza a David Monreal y a las autoridades encargadas de darnos seguridad, porque ¿cómo es posible que una catervas de delincuentes burle la ley y la justicia de Zacatecas?

-ESTO ES inadmisible, ya es tiempo de que este gobierno cumpla y haga cumplir la ley.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.