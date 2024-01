A Pesar del Apoyo de 2 mil Millones de Pesos Adicionales, la Educación no Avanza en Zacatecas: José Narro

“Y David Siempre se Anda Quejando que no Tiene Recursos”

Por Rubén Palomo Macías

El senador de la República, José Narro Céspedes, mencionó a Página 24 Zacatecas que se agradece la visita del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que esto significó el fortalecer los programas sociales de la 4T en el estado. Mencionó que de alguna forma se ratificaron algunos compromisos cómo son el tema de las carreteras y de la salud.

“Queremos comentar que se mencionó que el estado está recibiendo 2 mil millones de pesos adicionales cada año para tratar de pagar los salarios de la nómina educativa, eso es importante que se aclare porque no estaba muy preciso y el gobierno estatal siempre se queja de que no tiene recursos pero ahora vemos que el gobierno federal ha apoyado con 2 mil millones de pesos adicionales para cubrir la nómina. Me gustaría que el gobierno federal continúe apoyando con la nómina pero que se busque incidir y mejorar el sistema de educación de Zacatecas, lamentablemente no vemos que esa derrama en el estado haya logrado mejorar la calidad educativa”, señaló.

Narro Céspedes agregó que es muy importante el anuncio de mil 100 escuelas que se van a integrar al programa de la escuela es nuestra, que haya una cobertura de 70% de escuelas beneficiarias ya que esto permite la mejora y cobertura de escuelas que estaban pendientes.

“Se dijo que las becas van a subir a 60 mil apoyos, todo esto es importante y valioso, hubo algunos reclamos sobre las basificaciones y creemos que algunos de esos reclamos tienen una base de justicia. Hay gente que tiene años sin su base y algunos que en dos meses ya lograron tener su basificación, todos esos problemas hay que corregirlos y lo importante es ver la voluntad que tiene el Presidente con Zacatecas, el Presidente no comentó todos los programas que se están realizando en el estado y eso es bueno señalarlo”, finalizó.