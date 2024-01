Regidores de Calera se Aumentaron el Sueldo al. Margen de la Ley: RPZ

“De 28 mil a 38 mil Pesos Mensuales”

Por Nallely de León Montellano

Integrantes del Partido Revolución Popular Zacatecas (RPZ), denunciaron que regidoras y regidores del Ayuntamiento de Calera, se autoaprobaron un aumento de 35% de la dieta del cuerpo edilicio; es decir, de 28 mil a 38 mil pesos mensuales sin justificación alguna. Señalaron que anteriormente, dicha acción fue denunciada públicamente por trabajadoras y trabajadores de Calera y de manera personal ante la LXIV Legislatura, sin embargo, dicha denuncia no trascendió.

Por ello, comentaron, que se dieron a la tarea de revisar la Ley de Salarios Máximos, donde encontraron que el salario que perciben los regidores de Calera “está completamente alejada de la realidad económica que se vive actualmente en el país”.

“Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión o responsabilidad mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Recordaron que, en el estado se han establecido dos decretos sobre Salarios Máximos; el primero, el Decreto no. 75 el día 11 de diciembre del 2010, fecha en que se aprobaron reformas y adiciones a diferentes disposiciones de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. En dicho decreto, continuaron, se establecieron salarios máximos para el titular del Poder Ejecutivo de mil 800 cuotas y para presidentes municipales se dividió en zona A 920 cuotas (229.015.60 pesos), zona B 640 cuotas (159,315.20 pesos) y zona C 370 cuotas (92,104.10 pesos mensuales), lo cual, aseguraron, superan el salario actual del presidente de la República, salvo los salarios de la zona C.

“La Ley de Salarios Máximos en Zacatecas fue declarada inconstitucional, toda vez que fue aprobada de manera “al vapor” por Memo Huizar entonces diputado de la LXlegislatura, y que su base era la Ley de Alcoholes para poder hacer la agrupación de los municipios, pero este acto que llevó a cabo el cuerpo edilicio de Calera, es un acto que se excede de la confianza y conciencia como servidores públicos en correspondencia con la realidad de su municipio y las necesidades que habrá que atender como prioridad”.

Por todo lo anterior, exhortaron a la Comisión Legislativa de Gobernación que preside Ana Luisa del Muro para que hagan lo propio en cuanto al seguimiento que corresponde a la denuncia ciudadana, cuyo documento ingresó por la oficialía de partes, sin embargo, no se le ha dado el proceso legislativo adecuado para hacer comparecer tanto al presidente municipal como a las y los regidores, así como a los denunciantes.