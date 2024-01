“En Zacatecas, ni Inversión Privada, ni Inversión Pública; Estamos en el Hoyo”

David Monreal Sigue Siendo el Peor Gobernador del País: Claudia Anaya

Por Rubén Palomo Macías

La Senadora de la república, Claudia Edith Anaya Mota, declaró a Página 24 Zacatecas que la cuesta de enero siempre es compleja pero adicional a ello las circunstancias de Zacatecas no ayudan por la pérdida de empleos, lo que significa que no se están dando de alta a nuevas personas en el IMSS ya sea en la iniciativa privada o en el sector público lo que se traduce en que el sector público no está generando las condiciones para la inversión.

“Los pilares fundamentales para que exista inversión son la certeza jurídica, un estado que le garantice a las empresas que las reglas no cambian, son estables y que su inversión estará segura al paso del tiempo en medianos y largos plazos. Otro punto es la certeza en el tema de seguridad, hoy día se habla mucho en México porque no hay seguridad, roban a las empresas, roban en las carreteras al transporte, la delincuencia organizada está pidiendo derecho de piso y mientras no exista un blindaje en materia de seguridad los inversionistas tendrán dudas de instalarse en un lugar donde habrá mermas en sus ganancias”, comentó.

La senadora agregó que deben darse incentivos para la inversión y durante las glosas de gobierno se pudo ver que la Secretaría de Economía del estado es la secretaría con mayores subejercicios en los 2 años que va de gobierno, es decir, no se ha estado utilizando el recurso y no se da a la gente mecanismos de soporte para que se invierta.

“Lo que yo veo en Zacatecas no lo veo en otras entidades, reviso mucho lo que pasa en Aguascalientes, Durango y otros estados. El Presidente de de la República estuvo en Zacatecas y en Durango el domingo pasado y en Durango se ofreció una planta potabilizadora de agua y en Zacatecas nada, es decir que para nosotros no hay inversión privada ni inversión pública, estamos en el hoyo”, aseguró.

Finalmente Anaya Mota recordó que el gobernador del estado, David Monreal, ha sido el peor evaluado en las 32 entidades federativas durante sus dos años de mandato y se espera que la gente reflexione al respecto ya que las buenas noticias son que siempre se puede cambiar.