Tenemos una Clase Política en Zacatecas que no Deja que el Estado Avance: Medina Lizalde

“Le Falta Capacidad”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado federal y local, José Luis “El Oso” Medina Lizalde, comentó a Página 24 Zacatecas que en el estado el gobierno federal ha logrado grandes cosas con el programa de inclusión al internet, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, pensiones para personas con discapacidad y adultos mayores, cuarteles de la Guardia Nacional, entre otras cosas. El problema es que en el estado continuamos atorados en cuanto a inversión pública para el desarrollo.

“Seguimos atorados cómo estuvimos con Peña Nieto o con Felipe Calderón, es decir, estamos en ese problema porque aquí hay una clase política local que no ha tenido la capacidad de planear el desarrollo del estado, de establecer prioridades, de elaborar proyectos de gran escala y dependemos de lo que la federación hace por nosotros, claro que si no se hiciera los problemas de Zacatecas serían mucho más agudos de lo que son.

Esa convicción la tiene mucha gente estudiosa del estado de que la clase política local no ha dado el ancho por muchos sexenios desperdiciando recursos que llegaban al estado en obras fallidas o en regresar ese recurso”, aseguró.

El Oso Medina apuntó que quienes colapsaron obras importantes como la presa de Milpillas, el segundo piso del bulevar de hace años y el rastro TIF fue la clase política local y si no se reconoce como sociedad adulta en donde se encuentra el problema continuaremos con el discurso de que el gobierno federal no comprende a Zacatecas.

“Creo que hay grupos de descontentos que no pueden acceder al presidente y esto es consecuencia de que el anfitrión toma las medidas que considera necesarias, por eso se determinó quien entraba y quien no a la visita del presidente, a mí me hubiera gustado mucho acudir pero me enteré hasta que el acto estaba en desarrollo”, remató.