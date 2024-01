Mi Jardín de Flores

David Duerme con el Enemigo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 24 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Claudia se le fue a David a la Yugular

LA SEÑORITA licenciada, Claudia Edith Anaya Mota, senadora de la República, ante la proximidad de las elecciones reapareció en público y fue entrevistada por nuestro compañero reportero Rubén Palomo Macías, ¿qué les parecieron sus declaraciones?

-INDEPENDIENTEMENTE de que puso al David Monreal como lazo de cochino, confi rmó lo que ya sabíamos: el David duerme con el enemigo, porque el secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, además de inepto, es el secretario ‘con mayores subejercicios en los dos años cuatro meses que va de este gobierno, porque no ha estado utilizando a cabalidad el recurso y no se da a la gente mecanismos de soporte para que se invierta’-.

-EL PRESUPUESTO es para invertirse y, en este caso -tercia don Roberto-, utilizarse para promover el estado y atraer inversionistas, cosa que no hace ni hará David, a diferencia de sus antecesores, así es que simple y sencillamente la ha estado cajeteando, como cuando unos chinos le fi rmaron varias cartas compromiso de inversión por internet, y nomás no han aterrizado; así es que Claudia le pegó a David fuerte gancho al hígado, hablando en términos boxísticos.

“OTRA BARRIDA y trapeada fue cuando la senadora Claudia Anaya expresó que: ‘los pilares fundamentales para que exista inversión son la certeza jurídica, un estado que le garantice a las empresas que las reglas no cambian, son estables y que su inversión estará segura al paso del tiempo en medianos y largos plazos.

‘OTRO PUNTO -continuó la senadoraes la certeza en el tema de seguridad, hoy día se habla mucho en México porque no hay seguridad, roban a las empresas, roban en las carreteras al transporte, la delincuencia organizada está exigiendo derecho de piso y mientras no exista un blindaje en materia de seguridad los inversionistas tendrán dudas de instalarse en un lugar donde habrá mermas en sus ganancias’.

“ADEMÁS-dijo Claudia- ‘David debe dar incentivos para la inversión’, y subrayó:

‘LO QUE yo veo en Zacatecas no lo veo en otros estados, reviso mucho lo que pasa en Aguascalientes, Durango y otras entidades. En Durango se ofreció una planta potabilizadora de agua y en Zacatecas nada, es decir que para nosotros no hay inversión privada ni inversión publica, estamos en el hoyo’.

“Y TERMINÓ con otra verdad que todo Zacatecas y México entero conoce:

‘DAVID MONREAL, ha sido el peor gobernador evaluado en las 32 entidades federativas durante sus dos años de mandato y se espera que la gente refl exione al respecto ya que las buenas noticias son que siempre se puede cambiar’.

-AHÍ ESTÁ el mensaje electoral: ‘hiciste mal tu trabajo, nos vamos con la oposición’, así le pasó al PRI con el ‘RaTello’, por eso la gente le dio la espalda al tricolor-.

-SI YO fuera presidenta nacional del PRI -dice doña Petra-, ya lo hubiera expulsado del partido y hasta demandado penalmente por ‘RaTello’: urge sanear los gobiernos, porque cada seis años salen comaladas de millonarios-.

Cierto, Tenemos dos Grandes Fuentes de Crecimiento Económico: Minería y Turismo

-DON JUAN Carlos Medina Mazzoco, director del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico de Zacatecas, dijo una gran verdad: ‘Zacatecas tiene grandes fuentes de crecimiento económico como la minería y el turismo-.

“ADEMÁS de la agricultura y ganadería, pero el problema es que tenemos un pésimo gobernador que va a tirar a la basura más de tres mil 650 millones de pesos en un pinchurriento segundo piso en el bulevar Metropolitano-.

“IMAGÍNENSE esos miles de millones de pesos invertidos en el campo y turismo: en un par de años Zacatecas se iría para arriba, pero como dice el ‘Oso’ Medina: ‘En Zacatecas tenemos una clase política que no deja que el estado avance, le falta capacidad’, no obstante que mi ‘cabecita de algodón’, ha logrado ‘grandes cosas con el programa de inclusión al internet, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, pensiones para personas con discapacidad y adultos mayores (pero) el problema es que en el estado continuamos atorados en cuanto inversión pública para el desarrollo:

‘SEGUIMOS atorados -continuó Medina- como estuvimos con Peña Nieto o con Felipe Calderón, es decir, estamos en ese problema porque aquí hay una clase política local que no ha tenido la capacidad de planear el desarrollo del estado, de establecer prioridades, de elaborar proyectos de gran escala y dependemos de lo que la federación hace por nosotros, claro que si no se hiciera, los problemas de Zacatecas serían mucho más agudos de lo que son. Esa convicción la tiene mucha gente estudiosa del estado de que la clase política local no ha dado el ancho por muchos sexenios desperdiciando recursos que llegaban al estado en obras fallidas o en regresar ese recurso’.

-O SEA: tenemos un gobierno inepto, corrupto, irresponsables, amante de la impunidad y bueno pa’nada-.

-PUES MÁS claro, el ‘Oso’ no pudo haber sido, y ahí están los hechos: el David, a cabo de dos años cuatro meses 12 días de haber arribado a la Casa de los Perros, sigue siendo el peor gobernador del país-.

La Mayoría de los Zacatecanos no quiere Segundo Piso en el Bulevar

-INTERESANTE la opinión de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (Canirac), delegación Zacatecas, licenciada Estela Cárdenas Vargas, en contra de la construcción del segundo piso del susodicho bulevar Metropolitano:

‘YO DIRÍA-declaró la connotada empresaria a nuestro Diario Página 24 Zacatecas– que un sistema de transporte colectivo funcionaría mejor: Zacatecas necesita mucho en economía y en seguridad, ahí es donde se pudiera aprovechar ese dinero’.

-MÁS CLARO ni el agua: hace falta revitalizar la economía, vender bien a Zacatecas en todo el país como lo hacen Jalisco y Aguascalientes; hoy la presidenta estatal de Canirac revela que en cuanto a ventas, el año pasado cerró con 45% menos que en 2022, no obstante, Estela Cárdenas no pierde el optimismo para este 2024:

‘EL VASO está medio lleno y hay que pensar que nos va a ir mejor’, dijo; así es la gente de Zacatecas, luchona como ella sola, lástima que tengamos un gobernador inepto e indolente que en nada ayuda al pueblo, al que le prometió seguridad, empleos mejor pagado y mejor educación”.

-SÍ, ES una verdadera lástima que nos haya defraudado.

BUENO, yo me voy. Se quedan con dios y María Santísima de Guadalupe-.