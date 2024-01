“Tenemos un Gobierno Inepto que Regresa los Recursos Federales Porque no Sabe Aplicarlos”

El Campo y la Ganadería Están Destruidos: Faustino Adame

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, asevero a Página 24 Zacatecas que la situación del estado continúa siendo muy crítica con un campo acabado y destruido que no tiene apoyos por la situación de sequía que se presentó y pareciera que los pocos apoyos que se están dando son nulos. La ganadería también se encuentra en una muy mala situación donde los animales mueren por la falta de alimento.

“En lo referente a lo económico continuamos en la misma situación sin fuentes de empleo y la Secretaría de Economía no está funcionando, así se encuentran la mayoría de los sectores de las dependencias de gobierno no funcionan y argumentan que no hay recursos para poderlos aplicar con la sociedad.

Estamos en los últimos lugares de acuerdo al INEGI y no hay por donde salir, se quedan con el viejo esquema y no cambian las cosas”, comentó.

Faustino Adame aseguró que el aparato gubernamental debe modernizarse y realizar cambios muy necesarios, sin embargo, sin las herramientas necesarias los cambios no se van a producir. Se observa que los presupuestos llegan y son programados acorde a las necesidades del estado pero esto no se aplica cómo debería ya que no existen planeaciones para que los recursos de estado sean aplicados de la mejor manera y así sea aprovechado el dinero que llega desde la federación.

“Sabemos que el año pasado se regresaron recursos federales porque no fueron aplicados y eso conlleva a pensar y a especular que se tiene gente inexperta, que no sabe ejercer los recursos federales y estatales. Ya debería haber cambios y planes, estrategias que realmente apliquen bien los recursos y que se actúe pues, no que queden las cosas solo en palabras, que se demuestren los hechos”, remató.