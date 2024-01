Miguel Varela Quiere ser Alcalde de Zacatecas; y Promete “Solucionar Todos los Problemas”

Promete un Centro Histórico Limpio y Agua Potable Para Todo el Municipio

Por Rubén Palomo Macías

Miguel Varela Pinedo manifiesta su deseo por contender por la Presidencia Municipal de Zacatecas y, al respecto, mencionó que espera que la gente de la capital pueda conocer el trabajo legislativo que ha realizado y la experiencia que tiene al haber estado al frente del municipio de Tlaltenango, comentó a Página 24 Zacatecas.

“En la capital hay mucho por hacer, son las 9:15 de la mañana y el Centro Histórico se encuentra sucio, no hay limpieza, eso en cuanto a temas de servicios públicos básicos, creo que eso ha estado desatendido. También encuentro que 70% de las colonias no cuentan con el servicio de agua potable estable, la gente tiene que llenar con pipas sus tinacos y sus sistemas de agua. Encuentro una capital donde el rastro sigue estando en la mancha urbana, ya afectan los olores y sabemos el servicio que debe tener un rastro municipal”, señaló.

Varela Pinedo agregó que la capital de estado, salvo la parte principal del Centro Histórico, no cuenta con cableado subterráneo y considera que ese es un proyecto importante que debe realizarse. Además de que Zacatecas es una ciudad turística y que obviamente conlleva el cuidado del tema arquitectónico, la cultura, la historia y otros puntos que deben actualizarse como ciudades dignas y que forman parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“En el municipio hay una desatención enorme en los servicios municipales que es ausente la presencia del alcalde municipal en donde, por voz propia de la misma gente, el alcalde se la pasa en Guadalajara y no atiende la presidencia municipal, no atiende en las colonias y solamente realiza inauguraciones de obras ya acomodadas y programadas. Creo que ser presidente municipal es 24/7 y eso en un servidor lo pueden encontrar, no tengo empresas personales, constructoras, plazas comerciales o algo así, me dedico a la política y estoy empeñado a dedicarme de tiempo completo al servicio público. El principal tema es el de la inseguridad y obviamente una presidencia municipal no lo va a solucionar pero puede coadyuvar en políticas públicas de evitar y generar condiciones para evitar que nuestros jóvenes y niños caigan en estas cuestiones”, remató.