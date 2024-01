“Inviable Proyecto del Segundo Piso del Bulevar Metropolitano”

David Monreal no Escucha la Opinión de ICOMOS: Calderón

Por Nallely de León Montellano

“Lo que le urge al bulevar Metropolitano es un proyecto de transporte público que cuesta muchísimo menos dinero, que organiza la vialidad y sobre todo que prioriza a las personas para que se muevan y no a los coches; el bulevar con un viaducto elevado va a privilegiar a los coches y no deben ser el centro de las obras, sino como viven las personas y cómo se les facilita la movilidad urbana”, comentó el exalcalde de Zacatecas, Cuauhtémoc Calderón Galván, El empresario y político zacatecano recordó a Página 24 Zacatecas que la obra del viaducto elevado tiene un antecedente del año 2006 aproximadamente, cuando Amalia García Medina fungió como gobernadora del estado, cuyo tramo planteado era de 1 kilómetro 200 metros en otro tramo del bulevar.

Explicó que, “en aquel entonces, a pesar de que era un tramo que no afectaba la parte central del bulevar, en una opinión técnica del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), era una obra que podía afectar el patrimonio de los zacatecanos y la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad; al decir eso, Amalia canceló el proyecto”.

En este sentido, Calderón Galván lamentó que el actual gobierno estatal no esté considerando la opinión de ICOMOS, misma que le llegó al gobernador David Monreal Ávila en mayo del 2022 “y es una obra que no tiene un sustento técnico para determinar si es viable o no, y lo asigna a una empresa tabasqueña de vinculación importante con el gobierno federal” Entre los riesgos de la construcción de dicha obra, dijo, está la contratación de una empresa foránea que no conoce a detalle la estructura subterránea que tiene Zacatecas, así como la afectación de un número importante de comerciantes que están instalados a lo largo de los 3 kilómetros 200 metros pensados para dicha construcción.

Como empresario, relató que hace tiempo se vio obligado a cerrar un negocio de Aguascalientes, luego de la construcción de un viaducto elevado en el segundo anillo, por lo que, resaltó la importancia de que la ciudadanía zacatecana se pronuncie sobre la inviabilidad de esta obra.

“Esperamos que la participación social crezca para exigir que se conozca y buscar alternativas en caso de que el proyecto no tenga vuelta atrás, no necesariamente tiene qué ser por arriba, también puede ser por abajo; ya hay estudios que permiten hacerlo en distintas zonas del bulevar”.