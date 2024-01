MG: Enfrentan Emprendimientos Locales Dificultades Para Trabajar

“Nos Niegan Espacios y Cobran Altas Cuotas”

Por Nallely de León Montellano

Marlen Gutiérrez, organizadora del bazar zacatecano Aquelarre Showroom, comentó a Página 24 Zacatecas que a partir del comienzo del presente año, este y otros bazares de emprendimientos zacatecanos han presentado dificultades para acceder a espacios públicos para realizar dichos eventos.

La joven emprendedora detalló que las autoridades estatales y municipales están cobrando grandes cantidades tanto a organizadores como a las marcas participantes en los bazares, esto, adicional al monto que pagan a organizadores por formar parte de los mismos.

Es decir, detalló que “el gobierno nos está cobrando por organización mil 600 pesos, y a parte van a cobrar 50 pesos por metro que utilicen los emprendimientos; yo les cobro de 100 a 150 cuando estamos fuera de casa de cultura y adentro cobramos 250 y ya les incluimos mobiliario, uso del baño, electricidad y todo lo demás”.

Lamentó que, pese a la cuota que piden las autoridades, no cuentan con condiciones óptimas para llevar a cabo sus actividades, principalmente luminarias, electricidad y seguridad; respecto a esto último, comentó que en diciembre uno de los emprendimientos fue víctima de robo, y hasta el momento no se ha esclarecido el crimen. El pago adicional al municipio, dijo, “no es tan grato porque a veces una persona ya tiene lo justo para pagar el espacio y a veces no sacan lo que invierten y es como tirar los dados a ver si hay suerte”.

Señaló que al proyecto denominado Bazar Soñadoras, que se instalaba en el Parque Sierra de Álica le fue negada la instalación en el lugar mencionado, debido a restricciones impuestas por las autoridades en cuanto a mobiliario, duración, número de emprendimientos entre otros factores. Por este motivo, comentó que entre bazaristas están organizando una colecta para solicitar apoyo tanto a las autoridades como a usuarios para que dicho bazar pueda continuar en actividades.

“Es algo general que no se nos hace muy justo, yo creo que ya deberían establecer la logística de que si van a cobrar algo pues sea ya todo junto, o que vean las posibilidades; hay bazares que no pueden pagar esas cantidades y muchos de ellos son para apoyo a mujeres o alguna asociación y ellos no están viendo la situación de que no podemos cobrar a veces tanto”, señaló.

Por último, comentó que ante la crisis de desempleo que enfrenta la entidad, la opción de emprendimientos mediante bazares ha aligerado la carga económica de muchos ciudadanos, razón por la cual hizo un llamado a las autoridades a ser solidarios y conscientes de las dificultades económicas que pueden generar las modificaciones económicas de pago de permisos.