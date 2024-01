Mi Jardín de Flores

La Complicidad del Gobierno con el Narco

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lo que le urge al bulevar Metropolitano es un proyecto de transporte público que cuesta muchísimo menos dinero, que organiza la vialidad y sobre todo que prioriza a las personas para que se muevan y no a los coches’: Cuauhtémoc Calderón Galván.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 28 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

¡Dios de mi Vida, Regresaron los Malos Organizados!

APENAS puedo creer que le hayan arrancado la vida de manera abominable a un niño de entre 15 y 16 años, ¿cómo puede haber en este mundo gente tan inhumana como los señores esos que tanto admira por ‘inteligentes’ el señor gobernador de Zacatecas, don David Monreal Ávila, ¿hasta dónde alcanza su responsabilidad en hechos criminales tan brutales como el que hoy aparece en nuestro Diario Página 24 Zacatecas?

NI LO malos organizados ni el gobierno de don David Monreal, tienen temor de Dios, quien condena los homicidios, sobre todo tratándose de inocentes niños: ¿qué pudo haberles hecho ese chamaco de 15 años para ensañarse con él de la manera más cruel y cobarde?

¿DE QUE sirven los miles de guardias nacionales, soldados del Ejército Mexicano, los policías federales, los policías estatales, los policías municipales y los servicios de inteligencia si ni siquiera pueden cuidar las carreteras, que utilizan los malos organizados para trasladar los cuerpos sin vida de sus víctimas y arrojarlos en la cinta asfáltica, como si se trataran de animalitos muertos?

ESTE ES un crimen que clama venganza al cielo, como lo dicen las Sagradas Escrituras.

-¡SÍ, QUE se vayan al infierno esos miserables asesinos de niños junto con las autoridades que los protegen ¡malditos, mil veces malditos!

-SE ENSAÑARON con el pobre niño: lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron a balazos y tiraron su cuerpo como si fuera el de un animal, ¿dónde están los que dicen vigilar las carreteras, porque además fue a plena luz del día? ¡Ineptos, irresponsables!

Privación Ilegal de la Libertad

ZACATECAS SIGUE estando en último lugar en todo, como lo está el gobernador David Monreal, y súmenle no sólo al desempleo, la economía y asesinatos, sino a las privaciones ilegales de la libertad y desapariciones forzadas que ocurren cotidianamente:

EN GUADALUPE, Zacatecas, RITO ARTURO CABRAL MENCHACA de 37 años, y JUAN MANUEL SAUCEDO GONZÁLEZ de 42 años, fueron privados ilegalmente de su libertad por criminales armados el pasado viernes 28 de enero del presente año y desde entonces nada se sabe de ellos.

SERGIO ESTEBAN SÁNCHEZ FRAIRE de 35 años, fue desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, desde el 24 de enero y tampoco se sabe nada de él.

FINALMENTE hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor, publica la Cédula de Busqueda de JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ MÁRQUEZ de 27 años de edad, desaparecido forzadamente el 25 de enero del presente año en Fresnillo, Zacatecas.

COMO PUEDEN ver, la ‘Paz, Bienestar y Progreso’ que tanto presume este pinchurriento gobiernito de miércoles por decreto, es vil utopía, estamos igual o peor que con Alex.

-CIERTO, por eso mi ‘cabecita de algodón’ le mandó al David 300 elementos del Ejército Mexicano y 350 de la Guardia Nacional, pero como decía mi abuelito Esteban: ‘El que nace pa’tamal del cielo le caen las hojas’, o sea: el David es un cero a la izquierda como gobernador, por eso está califi cado como el peor gobernador del país, ahí se da un entre él y el Cuauhtémoc Blanco, desgobernador de Morelos.

“MI ‘CABECITA de algodón’ bien le puede mandar al David un Ejército de soldados y otro de Guardias Nacionales, pero ni así podrá combatir al narco porque el de Fresnillo no tiene don de Mando, pa’lo único que sirve es pa’emborracharse, tentalear nalgas y robar dinero del erario: no se conforma con el sueldazo que tienen y sus grandes prerrogativas, y todo con cargo al erario, ¿cuántos millones de pesos no le cuesta al pueblo mantener a la familia Monreal-Hernández, en Casa de Gobierno? -BUENA pregunta: comen como pelones de hospicio y de los mejores manjares, a ellos no los agobia el alto costo de alimentos, el pueblo los mantiene gordos, colorados y cachetones-.

Parece ser que nos Hicieron Caso

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas publica la detención de cinco narcotraficantes con armas de grueso calibre, parque, camioneta Chevrolet Silverado robada y los nombres de los malandros:

1.– ÁNGEL Nattael de 20 años, originario del Estado de México.

2.– JESÚS EMMANUEL de 22 años, de Nuevo León.

3.– JESÚS Pablo de 22, de San Luis Potosí.

4.– ENYER Gabriel de24 años, originarios de la República de Venezuela y,

5.– JEISON de 21 años, de Zacatecas.

“ASÍ ES como se debe de informar, con pelos y señales para que los zacatecanos y los lectores de otros estados y países estén bien informados: chequen, de los cinco detenidos, sólo uno es zacatecano, el resto de otros estados y de Venezuela, pa’que vean que los malandros vienen de otros lados.

-OJALÁ y sigan informando así con pelos y señales para que haya credibilidad y estemos bien informados-.

-NO ES por nada: vean las fachas de los narcos detenidos y chequen el camionetón que tripulaban, ellos solos se delatan con su vestimenta y sus camionetones de lujo, nomás faltó que escribieran en sus ropas: “Soy narco y qué”.

Inviable el Segundo Piso en el Bulevar

-OTRO PERSONAJE más que está en contra de la construcción del segundo piso del bulevar Metropolitano, en la capital del estado, es don Cuauhtémoc Calderón Galván, exalcalde de Zacatecas y exitoso empresario, quien dijo en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que tal obra es inviable, que mejor le metan dinero al transporte público.

-TIENE razón el Cuauhtémoc, quien por cierto recordó que mi ‘chaparrita de oro’, Amalia García Medina, cuando era gobernadora intentó hacer ese segundo piso, y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios protegidos, opinó que no era viable y, como Amalita sí sabe escuchar, sobre todo a los expertos, se olvidó de la obra que hoy retoma el David que es más terco que una mula y arbitrario e intransigente como él solo-.

-PUES HAY gente que dice que ese capricho de David Monreal le puede costar que Zacatecas pierda la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que ltorgó la UNESCO, el 11 de diciembre de 1993.

“CON el David como gobernador, los zacatecanos no ganamos más que para puras vergüenzas”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe-.