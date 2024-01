Hay 150 mil Jóvenes sin Estudio que son Presa del Narco: J. Narro

“Hoteleros a Punto de Cerrar por Falta de Turismo”

Por Rubén Palomo Macías

El senador de la República, José Narro Céspedes, reveló a Página 24 Zacatecas, y otros medios de comunicación, que hay 150 mil jóvenes que no se encuentran estudiando la preparatoria o la universidad y son un blanco fácil para los grupos delincuenciales. Únicamente existen 70 mil jóvenes que se encuentran estudiando el nivel medio superior y superior.

“Eso significa que este sector de la población es vulnerable a la delincuencia organizada y es vulnerable a la drogadicción. Muchos de estos jóvenes tienen problemas emocionales, psicológicos, depresivos y eso los va orillando al crimen ante la falta de oportunidades. Pensamos que hay que jalar a esos jóvenes y que debemos de recuperar a la juventud del estado de Zacatecas porque la estamos perdiendo”, señaló.

El senador dijo que existe una falla en conjunto del gobierno estatal y el gobierno federal por la desatención a la juventud, aunque aseguró que la responsabilidad total es del Gobierno de David Monreal Ávila.

En otro tema José Narro agregó que en el estado no existe promoción económica ni turística y se necesita que Zacatecas sea promovido nacional e internacionalmente para que exista inversión y que los visitantes quieran venir a conocer y pasear por Zacatecas.

“Yo platicaba con los dueños de los hoteles en estos días y algunos me dijeron que existen hoteles que podrían cerrar sus puertas porque no tienen turismo, no tienen gente y ya tienen 2 o 3 años pagando e invirtiendo y no recuperan ese dinero que le meten. La fuente de reembolso no les da para poder continuar con sus operaciones y seguir invirtiendo en los hoteles, entonces creo que es muy importante la promoción económica, la promoción turística y la promoción de los servicios que tiene Zacatecas y creo que necesitamos que el gobierno ayude y se ponga de forma. Viene la semana cultural y eso es importante aprovecharlo como un espacio de reactivación económica y turística de nuestro estado”, remató.