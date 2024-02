Mi Jardín de Flores

David no es de Cafecito, es de Pomo Completo…

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo platicaba con los dueños de los hoteles en estos días y algunos me dijeron que existen hoteles que podrían cerrar sus puertas porque no tienen turismo, no tienen gente y ya tienen 2 o 3 años pagando e invirtiendo y no recuperan ese dinero que le meten: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 29 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D.Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

¡Dios de mi Vida, Esto es Inadmisible!

“PACTADA O no, fue una tregua que terminó, y ayer los narcosicarios al servicio del crimen organizada volvieron con sus asesinatos y a plena luz del día ejecutaron a balazos a una pareja de motociclistas: Beatriz de 21 año y Carlos de 40 fueron masacrados con brutal sangre fría.

“LA DOBLE ejecución se llevó a cabo en la sangrienta y violenta cuna de los hermanos Monreal Ávila: Fresnillo, cuando Carlos y Beatriz tripulaban la motocicleta por la calle Margaritas, colonia Abel Dávila, a eso de las 5:00 de la tarde; un vehículo se les emparejó y desde adentro les dispararon ráfagas de plomo.

“BEATRIZ y Carlos cayeron de la motociclista y murieron al instante, quedando sus cadáveres en sendos charcos de sangre, mientras que los organizados e ‘inteligentes’ narcosicarios (como les dice David Monreal) se perdían a lo largo de la calle.

“ASÍ LAS cosas, en dos días se cometieron tres asesinatos y, como siempre sucede en estos crímenes, no hubo detenidos”.

-ESE FRESNILLO es harto peligroso -toma la palabra doña Petra-, nomás lo escucho y me acuerdo que a punto estuvimos de perder la vida cuando nos dirigíamos a Zacatecas para ir a ver a mi ‘cabecita de algodón’: las carreteras siguen siendo de los criminales, la gente de bien que se ve obligada a transitar por ellas, arriesga la vida; por eso mi ‘cabecita de algodón’ envió otros 650 guardias nacionales y soldados del Ejército Mexicano, pero tenemos un gobernador inepto que ni siquiera tiene don de mando y todos lo ningunean; nadie le echa ganas para terminar con esas lacras, a excepción del ‘yéneral’ Arturo Medina Mayoral que casi todos los días atrapa a narcos rasos que ni siquiera saben utilizar las sofi sticadas armas-.

-¡DIOS DE mi Vida, esto es inadmisible!, les arrancaron la vida a tres personas en dos días; el crimen más abominable fue el del niño de 15 años, a quien secuestraron, torturaron, le arrancaron la vida a balazos, le propinaron el llamado tiro de gracia y fueron a tirar su cuerpo a una carretera, sin que ninguna autoridad los sorprendiera, ¿no que está súper vigiladas las susodichas carreteras?-.

-PURO cuento, madre Teresa, puro cuento de este gobiernito que quiere imponer la paz por decreto-.

Siguen las Privaciones Ilegales de la Libertad

ANTIER, en Fresnillo, gente armada secuestró, privó ilegalmente de la libertad, levantó o desapareció forzadamente, a JAIME NÚÑEZ BARRIENTOS de 47 años, y desde entonces no se sabe nada de él; si el lector sabe algo de él favor de comunicarse con las autoridades a cualquier hora del día.

-LOS SECUESTROS, en Zacatecas, son el pan nuestro de cada día; ruego a mi padre Dios que don Jaime regrese pronto a su hogar sano y salvo.

Hoteleros Están Tentados a Cerrar por Falta de Turismo

-EN SU habitual conferencia de prensa de los domingos, don José Narro Céspedes, senador de la República, reveló que hoteleros están pensando en cerrar por falta de huéspedes: ‘No hay turismo, en Zacatecas’, es el gran problema-.

-¿NO QUE el Le Roy andaba en chinga organizando rodadas bicicleteras, eventos culturales, cumbres de negocios, congresos con cientos de médicos y otras yerbas?-.

-YO VEO a don Le Roy muy desganado, como que no le gusta su trabajo de secretario de Turismo-.

-BUENO, Le Roy siempre se ha quejado que no tiene presupuesto como para andar promocionando Zacatecas en todo el país y ya hasta las bodas de novios de otros estados que se celebraban en la capital han bajado mucho dicen los guías de turistas, o sea: por donde le busquen, Zacatecas está mal, muy mal, pésimamente mal; pobres hoteleros:

‘YO PLATICABA con los dueños de los hoteles en estos días -declaró don José Narro a nuestro Diario Página 24 Zacatecas- y algunos me dijeron que existen hoteles que podrían cerrar sus puertas porque no tienen turismo, no tienen gente y ya tienen 2 o 3 v