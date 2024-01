Padres de Familia no Inculcan a sus Hijos Respeto Para Nuestra Ciudad

Dañan Infraestructuras de Plazas y Monumentos: Hernández

Por Rubén Palomo Macías

Josué Roberto Hernández Bustos, coordinador de la gerencia del Centro Histórico, a través de Página 24 Zacatecas invitó a la gente para que se respete el patrimonio ya que la valorización del espacio público permite reconocer que estos espacios son de todos, además que los mismos espacios demuestran la historia de la ciudadanía del municipio y el estado, esto debido a que se siguen presentando problemas como los grafitis, tirar basura en lugares que no corresponden y daños en las estructuras de las plazas y plazuelas.

“Debemos recordar que las condiciones de los espacios públicos son el reflejo que se llevan de nosotros quienes nos visitan, no queremos que se piense que Zacatecas es una ciudad sucia y por ello invitamos a la ciudadanía a que hagamos equipo y que juntos mantengamos limpia la ciudad, hay que recordar que como ciudadanos tenemos deberes y debemos hacernos responsables, sobre todo tenemos que respetar nuestros recintos de valor arquitectónico”, comentó.

El coordinador relató que pudo percatarse, al caminar por el parque Enrique Estrada, que el monumento al general González Ortega se encuentra muy rayado y eso antes no pasaba. Aseveró que las personas que hacían pintas tenían código y ahora esos códigos se han perdido y encontramos grafitis en lugares que nos representan como zacatecanos.

“Sabemos que la ciudad tiene un valor histórico pero este tema viene desde casa porque no le estamos enseñando a nuestros hijos que hay espacios que deben respetarse porque es el lugar que se habita. El secretario de Seguridad ha estado atendiendo mucho el tema de detenciones por personas que han estado realizando pintas, tan solo en una semana se detuvo a más de 15 chicos.

El problema es que los papás llegan y señalan que somos muy estrictos pero no se vale que no se defienda el patrimonio así como defienden a los hijos, se debe entender que los hijos están haciendo cosas malas, no queremos afectarlos pero se debe entender que tenemos que hacer equipo”, finalizó.