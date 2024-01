Urge que las Autoridades den a Conocer el Proyecto del Segundo Piso: José Santos

“Un Trolebús Sería más Viable”, Dice

Por Nallely de León Montellano

José Santos Cervantes, militante del partido local Revolución Popular Zacatecas (RPZ) comentó a Página 24 Zacatecas la importancia de que el proyecto del segundo piso sea replanteado por las autoridades estatales con la finalidad de cuidar el patrimonio, así como invertir menor recurso en un proyecto más factible para el pueblo zacatecano, como un trolebús.

Señaló que el mandatario estatal debió consultar con diferentes sectores expertos en la materia desde transportistas, empresarios, constructores etcétera., la viabilidad de la construcción de dicha obra, sin embargo, reiteró, aún están a tiempo de someter a consideración la construcción de dicha obra, y sobre todo tomar en cuenta la opinión de la sociedad zacatecana.

“Yo creo que, si no se hizo eso, corremos el riesgo de que no disminuya el problema del transporte público, sería más útil un trolebús que fuera teniendo sus paradas normales; en el segundo piso no va a haber eso, sería más oneroso y debió haberse consultado,” agregó.

Refirió que el gobierno del estado no ha tenido voluntad para dar a conocer de manera pública la estructura de dicho proyecto, lo cual, advirtió, es una actitud que despierta suspicacias debido a que “una obra de ese tipo es costosa y nosotros no descartamos que haya “diezmo” o “moche” y que se haya hecho más que nada por un interés económico, o por la corrupción por una preocupación real en resolver el problema del transporte público”.

Por lo anterior, llamó a las autoridades estatales a considerar una obra más económica, factible y menos contaminantes, que a su vez beneficie principalmente a las y los transeúntes, y no a los vehículos directamente, e insistió en que un trolebús sería más funcional para la capital zacatecana en materia económica, turística y de movilidad.