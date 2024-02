Lamentable que David Tenga a Zacatecas en Último Lugar en Economía: ME Ortega

“No hay Empleo, no hay Turismo, Debería Irse”

Por Nallely de León Montellano

De acuerdo con información del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el estado de Zacatecas es el estado que presenta mayor reducción en cuanto a actividad económica a nivel nacional con -2.64% por debajo de los 31 estados restantes del país, como lo publicó ayer martes Página 24 Zacatecas.

En este contexto, María Elena Ortega Cortés, activista zacatecana, comentó a Página 24 Zacatecas que la falta de estrategias políticas que tienen que ver con el tema económico forma parte de la situación global que enfrenta el estado, por ello, resaltó la importancia de que se implementen estrategias puntuales de manera urgente para atraer inversión y turismo a la entidad.

“No hay una estrategia de articulación a mediano o largo plazo que articule la vocación productiva de Zacatecas, cada quien está haciendo sus esfuerzos como Dios le da a entender, rascándose con sus propias uñas y sacando adelante a sus familias”, señaló.

En este tenor lamentó que, en consecuencia, existe un crecimiento alarmante de desempleo en el estado, principalmente de jóvenes egresados de las universidades quienes se encuentran con la realidad de falta de oportunidades laborales en Zacatecas producto de la falta de movilidad económica.

“Es lamentable colocarnos otra vez en primero lugares como este, y por supuesto, un gran problema es la gran inseguridad pública; no estoy hablando de nada que no vivamos de manera cotidiana, el tema de la inseguridad y esa estrategia de la delincuencia organizada que lastima de manera profunda con el cobro de plazas”, agregó.

Por lo anterior, resaltó la importancia de que los gobiernos “se tomen en serio” sus funciones para que la situación de Zacatecas comience a mejorar, debido a que se encuentra paralizado, por lo que, también resaltó la importancia de que se implementen estrategias que verdaderamente ataquen las causas del problema de desempleo.

“Está visto que familias migrantes sostienen que no haya mayor inviabilidad para Zacatecas pero no es suficiente, no es la ciudadanía es la nula estrategia para detonar crecimiento económico, de inmediato se tiene qué convocar al gabinete de economía y hacer planteamientos muy serios sobre cómo se va a incorporar Zacatecas al desarrollo regional interno y nacional, y si el gobierno no tiene perfiles que renuncie”, finalizó.