Mi Jardín de Flores

Irse a su Rancho y Tirarse de Panza al sol

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lamento que exista un crecimiento alarmante de desempleo en el estado, principalmente de jóvenes egresados de las universidades quienes se encuentran con la realidad de falta de oportunidades laborales en Zacatecas, producto de la falta de movilidad económica’: María Elena Ortega Cortés.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 31 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Mañana (hoy) Estará en Zacatecas la Dra. Claudia Sheinbaum

¡DIOS DE MI Vida, cómo se va el tiempo!, hoy termina el primer mes del año, y me despierto con la novedad de que vendrá a Zacatecas, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, próxima y primera presidenta de México: ¡Arriba las mujeres! NO VIENE a hacer proselitismo por estar en veda electoral -o como se diga-, sino a reunirse en privado con militantes y simpatizantes, me dicen que también estará en Aguascalientes.

-LA NOTO muy gustosa, madre Teresa-.

-Y CÓMO no estarlo, si doña Claudia es una mujer honesta que ama a México, es humanista, demócrata, muy trabajadora, capaz, incorruptible y muy preparada: es científi ca-.

-SI TUVIERA la oportunidad de hablar con ella -tercia don Roberto- qué le diría, madre Teresa-.

-QUE NO se olvide de Zacatecas, en especial de Chalchihuites, donde tiene muchos simpatizantes, que nos ayude a sacar a los malos organizados del estado y que nos eche la mano en la tecnifi cación del agroy meta en cintura a las mineras; con eso estaríamos del otro lado pues nuestra gente es honesta y trabajadora-.

-YO LE pediría -dice doña Petra- que se cuide de los hermanos Monreal, son labiosos como traidores, malagradecidos y corruptos; le han hecho mucho mal a zacatecas, actan como caciques-.

-ESO YA LO sabe la Dra. Sheinbaum: en dos ocasiones lo tuvo que enfrentar, la primera vez cuando compitió y ganó la elección interna para candidata a la Jefatura de la Ciudad de México, y luego por la candidatura de la Presidencia de Mexico.

“ENTONCES si alguien sabe cómo se las gastan los Monreales, es la propia candidata y próxima presidenta de México”.

-COSAS de la vida, Mariana -dice don Roberto-: Ricardo utilizó todas sus marrullerías y traiciones en contra de Claudia Sheinbaum, pero no pudo hacer nada para cambiar la historia, en ambos enfrentamientos el ‘Chamuco’ Monreal mordió el polvo, la candidata de Morena es mucha pieza para el traidor y truculento masón grado 33-.

-EL ‘MONRIS’ es un camaleón autentico y la próxima presidenta de México lo sabe, por lo que yo confío en que tendrá mucho cuidado no sólo con el ‘Chamuco’ sino con el resto de los hermanos, principalmente el David, el Saúl, el Rodolfo, el Eulogio y el Cándido el de la bodega con mariguana, ¿lo recuerdan?-.

–¿CÓMO NO?, si hasta intervino el Ejército-.

La Inseguridad y el mal Gobierno del David, Arruinan Nuestra Economía

“TODO Zacatecas comenta lo publicado en nuestro Diario Página 24, en torno a que la economía de nuestro estado ocupa el último lugar en todo el país, con un 2.6% a la baja, porcentaje que ni con el ‘RaTello’ habíamos tenido: estamos fritos.

-ESTA situación se deriva, según la opinión de la inmensa mayoría de los zacatecanos, a los malos organizados y al pésimo gobierno de don David, que nada ha hecho en benefi cio de la ciudadanía, pero que presume obras y apoyos como si fueran del presupuesto de egresos del estado, pero que en realidad son de la Federación, vía el Presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, quien por su parte no ha abandonado a su suerte a Zacatecas, sólo que el señor gobernador no ha podido con su cargo-.

-QUIEN mostró su repudio por el mal gobierno de David, fue la activista María Elena Ortega, Cortés, quien de plano le echó el caballo encima al fresnillense, porque no tiene una estrategia de articulación a mediano o largo plazo que ayude a la vocación productiva de Zacatecas, cada campesino está haciendo sus esfuerzos como Dios les da a entender, rascándose con sus propia uñas.

‘ES LAMENTABLE -continuó- colocarnos otra vez en los primeros lugares de inseguridad; no estoy hablando de nada que no vivamos de manera cotidiana; es el tema de la inseguridad y esa estrategia de la delincuencia organizada que lastima de manera profunda con el cobro a largo plazo; también se tiene que convocar al gabinete de economía y hacer planteamientos muy serios sobre cómo se va a incorporar Zacatecas al desarrollo regional, interno y nacional, y si el gobierno no tiene perfi les que renuncie’.

-NOMÁS hay que recordarle a María Elena Ortega que los cargos de elección popular son irrenunciables, pero David si puede solicitar licencia para separarse del cargo e irse a su rancho a tirarse de panza al sol, cual lagartija en Puebla del Palmar, Fresnillo.

¿Tienen Solución los Problemas que Lastiman a Zacatecas?

-DON ADÁN González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), asegura que si el señor gobernador ‘NO’ reconoce que el estado está mal gobernado, no se podrán resolver sus grandes problemas de inseguridad y económicos.

“PORQUE ‘lo fundamental de un problema -dice- es reconocerlo para que se busquen las soluciones, mientras no se reconozca que se está mal en varios índices como la inseguridad, generación de empleo y la pobreza pues difícilmente se podrán resolver estas situaciones. Yo haría un llamado a que se reconozcan esos problemas y que se haga un replanteamiento de la estrategia aunque nos quieran vender por diversos medios que vamos para adelante pero mientras la gente no se vea refl ejada en su economía y que la inseguridad ha mejorado, las cosas seguirán igual’, y razón no le falta a don Adán”.

-DESGRACIADAMENTE es cierto: David podrá, por ejemplo, ocultar los asesinatos, pero éstos saldrán a la luz, como ayer los publicamos en este espacio y las autoridades quedaron ante la opinión publica como lo que son: mentirosas, como el gobernador mismo.

“SI BIEN han bajado los asesinatos, la percepción de inseguridad de la gente va en aumento, pues los crímenes de alto impacto no ceden, por ejemplo los secuestros o desapariciones forzadas, privaciones ilegales de la libertad o como a las autoridades se le antoje llamarlos.

“SIMPLEMENTE la edición de hoy miércoles 31 de enero, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con loable labor social, publica las Cédulas de Búsqueda del: Niño ZANDOR JOCCIMAR REYES MARTÍNEZ de 14 años, desaparecido forzadamente el 29 de enero del presente año en Guadalupe, Zacatecas, y de ERNESTO MORUA OLIVA de 31 años, desaparecido forzadamente el 27 de enero de 2023, en Trancoso, Zacatecas.

“ESTA ES nuestra realidad: Zacatecas está entregado al narco”.

-‘EL RATELLO’ le abrió las puertas del estado de par en par, y sospechosamente el David no ha querido o podido cerrárselas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.