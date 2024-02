Sin Seguridad, no Habrá Inversiones en Zacatecas

Tampoco Nuevos Empleos: Carlos Pavón

Por Rubén Palomo Macías

Carlos Pavón Campos, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares (SNTMMSS), aseguró a Página 24 Zacatecas que la inseguridad es un tema muy importante que tiene al estado con bajos índices de crecimiento económico.

Señaló que si no se tienen las condiciones necesarias de seguridad la instalación de nuevas empresas y la creación de nuevos empleos no serán visibles en el estado.

“La situación para las empresas se están volviendo críticas, hay supuestos líderes que quieren lograr 40 horas gente, son personas que nunca han trabajado, gente que no sabe lo que es la necesidad y no valora lo que significa eso. Nosotros como mineros saldríamos afectados y no porque esté en contra de las 40 horas, tenemos una mina que trabaja menos, pero la verdad existe incertidumbre y se hace que los empresarios no inviertan, ahora hasta parece que lo que se busca es que no se invierta y con complacencia del gobierno que no dice nada, no hay un control que le dé estabilidad a los empresarios”, comentó.

El líder minero señaló que en el estado en lugar de crearse empleos se están cerrando porque estamos en una etapa donde los obreros se agachan y debe haber una época donde los sindicatos vean por los trabajadores y que se pongan un escrutinio de acuerdo al desempeño de los mismos sindicatos.

“El trabajador debe contar con el sindicato y no al revés, eso debe verse de fondo, también. Si vamos viendo las necesidades que realmente ayuden al trabajador podríamos avanzar llevando una buena relación con las empresas. En Zacatecas estamos en la antigüedad y no entendemos que estamos en otra época, además que los centros laborales y los tribunales han sido un fracaso por tener gente sin experiencia, no hay lineamientos ni reglas claras y hasta el derecho a la huelga ya no nos lo admiten”, finalizó.