Sólo 3% de Transportistas Están en Contra del Platabus: Campos

“Las Terminales Avanzan en más de 50%”, Presume

Por Rubén Palomo Macías

Bernardino Campos García, asesor de la Secretaría General de Gobierno, reveló a Página 24 Zacatecas que se va avanzando con el proyecto del Platabus y ya se ha dado un recorrido por las terminales considerando que se encuentran en un 50% o 57% de desarrollo.

Agregó que se busca que los usuarios tengan un transporte digno en Zacatecas ya que es uno de los estados que se ha quedado atrás en cuestión de transporte.

“Vemos con buenos ojos que el gobernador quiera hacer este proyecto y la mayoría de transportistas está de acuerdo en ser parte y abonar para que este proyecto se realice. Los transportistas entienden que el Platabus busca beneficiar al usuario sin dejar de lado al mismo gremio del transporte, solamente 3% se encuentra en contra del proyecto pero es por mera desinformación, no han tenido la precaución de arrimarse con la gente que conoce del proyecto y les falta información”, aseguró.

Campos García apuntó que los transportistas tendrán dignificado el pasaje ya que Zacatecas es uno de los estados donde más barato está el pasaje, lo que quiere decir que aún se está evaluando un aumento al pasaje. Esto aún no se ha vuelto una realidad, sin embargo, se considera que debería de haber un incremento en el pasaje.

“Hay algunas cuestiones por lo que no sube el pasaje pero depende del transporte que se meta en el proyecto se vería si hay un incremento o no. Se ha considerado el uso de unidades que son eléctricas y tal vez en ese sentido el pasaje queda igual y con una mejor calidad. Ni idea se tiene del incremento que podría darse se tiene que considerar entre el gobierno del estado y los transportistas ya que un proyecto de esa naturaleza no puede subsistir con una tarifa como la tenemos ahora”, remató.