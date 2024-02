“Zacatecas es una Ciudad Para Caminarla, Disfrutarla y no Para Segundos Pisos”

David Monreal Está Demostrando no Tener Cariño a su Tierra: Enríquez

Por Nallely de León Montellano

Javier Enríquez Félix, exacadémico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), refirió que el gobierno de Zacatecas no cuenta con la capacidad de negociar y hacerle frente a las diferentes problemáticas que enfrenta el estado, lo cual es un factor para que la entidad se encuentre en último lugar en materia de economía, entre otros rubros sociales y políticos.

“No puedo hablar a favor de este gobernador que es pésimo, y si la cabeza está mal todo el mundo va a estar mal lamentablemente; no es una visión fatalista, es una visión objetiva”, señaló.

En este orden de ideas, señaló que la construcción del segundo piso del bulevar Metropolitano afectará gravemente a Zacatecas, y recordó que existen tres caminos para trasladarse a Guadalupe, por lo que intervenir el bulevar alteraría la comodidad de transeúntes y el trayecto automovilístico de ese tramo, aunado al nombramiento de Patrimonio Mundial de la Humanidad.

“Yo creo que Zacatecas no merece eso porque es una ciudad que tiene un esquema muy armado donde los segundos pisos no son necesarios, debe ser peatonal para caminar y disfrutar”, agregó.

Aseveró que al tomar la decisión de que se construya dicha obra en la ciudad, el gobernador David Monreal Ávila está demostrando que no le tiene cariño a Zacatecas, y señaló que el no conocer el proyecto de la misma se debe a que apenas va a ser estructurado.

También satanizó que se haya contratado a una empresa foránea y no a constructores locales, lo cual, resaltó, no tiene lógica; finalmente comentó que “el único llamado que puedo hacer es a Ricardo Monreal para que le ayude a su hermano, a David no le puedo pedir nada porque lamentablemente no da”, finalizó.