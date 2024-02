En Zacatecas ya no se Puede Vivir: Sandoval

“El Narco te Cobra por Todo: Construir, Vender”

Por Rubén Palomo Macías

El precandidato a la presidencia de Villanueva, Roberto Sandoval Rodríguez, declaró a Página 24 Zacatecas que el estado se encuentre en los últimos lugares de desarrollo, creación de empleos y seguridad. Aseveró que se está simulando liderazgo desde el gobierno estatal ya que hasta se tienen que acarrear personas que alaben al gobernador en los distintos eventos que realiza.

“La voz del pueblo es de incomodidad, no hay seguridad, la gente se tiene que recoger muy temprano a sus casas, poco se puede divertir la sociedad, ya no quieren salir a las comunidades, no se quiere ni construir porque llegan los delincuentes a cobrar dinero. En el campo la situación es de que si se quiere vender el producto que se tiene llega la delincuencia organizada a cobrar por esos cultivos, los campesinos están amenazados porque de todo se pide dinero”, apuntó.

Roberto Sandoval aseguró que con estas malas condiciones la gente no puede generar emprendimientos, no se generan empleos y por ende ni el turismo quiere visitarnos. El estado se encuentra muy mal y por esta crisis las rentas aumentan, los terrenos y las casas elevan su valor a más de lo que realmente valen.

“Zacatecas ya no tiene condiciones ni para vivir, en lo personal, he estado valorando con mi familia el tenerlos en un lugar con mejores condiciones y ese pensamiento lo tienen muchas personas, los que continuamos aquí en Zacatecas somos la resistencia porque sabemos que muchos comerciantes ya se han ido a otros estados, conocemos de muchos que están en Aguascalientes, yo he pensado en abrir mis galerías allá, pero seguimos resistiendo a ver si esto mejora”, comentó.

Finalmente, Sandoval Rodr íguez añadió que aún s e t i ene un poco de esperanza en que el gobernador David Monreal se vea pres ionado desde los niveles más al tos para que busque alternativas y esto mejore por lo menos un poco de donde estamos parados.