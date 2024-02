Los Monreal son Vulgares Ambiciosos: Adame Ortiz

“No Tienen Identidad Política, van por el Poder del Dinero”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, señaló a Página 24 Zacatecas que el estado ha sido rehén de la política de quienes están gobernando y hay cosas que son intolerables. Es un estado que políticamente está dominado por la corriente monreal ista y se espera que nuevamente existan imposiciones para el proceso electoral .

“Se espera que no exista la democracia que tanto se ha anhelado y tanto se ha dicho, vemos que en el estado no se ha dado la cuarta transformación. Una cosa es que a nivel nacional el presidente de la república haga su trabajo y ot ra cosa es que en el estado se estén haciendo otras acciones, no creo que solamente esto sea en Zacatecas y puede ser que en otros estados pase lo mismo. En los mismos municipios se habla de la 4T, pero no es cierto, a Morena han llegado muchas personas que se dicen ser de izquierda y eso no es cierto, siempr e han sido de l a derecha ” , aseguró.

Adame Or t iz apuntó que muchos part idos se han pervert ido y les ha ganado la ambición, caso al que ha abonado la fami l ia Monreal , cabe recordar que al momento en el que el PRI le niega la candidatura a Ricardo Monreal este se brinca al PRD una semana después de hablar cosas fuertes en contra del part ido amarillo.

“Esta corriente monrealista se dice de izquierda, pero no es verdad, no tienen identidad política y ahí están los hechos. Luego de saltar del PRI al PRD, de ahí saltan a Movimiento Ciudadano, que en ese entonces era Convergencia, luego al PT y luego se van a Morena y ahora tiene su partido Fuerza por México, se ve pues que no tiene identidad política, ellos son ambiciosos y vulgares, ellos van por el poder del dinero y ahí no se ve la democracia, solamente ven por su familia”, remató.