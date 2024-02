“No se Debe Olvidar la Importancia de Transparentar la Vida Pública”

Hay que Hacer Público lo Publico: Luis Medina

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado, José Luis “El Oso” Medina Lizalde, señaló a Página 24 Zacatecas que para eliminar la opacidad en el estado se deben agotar las vías de la ley de acceso a la información y eso le puede dar mucho acceso a información específica a la ciudadanía. Por otro lado, no se debe olvidar la importancia de transparentar la vida pública lo más posible.

“La orientación democrática es hacer público lo público y sí se necesita que el gobierno dé paso en esa dirección, pero también los medios de comunicación. Creo que la agenda de los medios se concentra demasiado en los actores políticos y no en los hechos sociales, esa es una inercia que hace que la información, socialmente útil, no esté debidamente jerarquizada y hay mucho por hacer no solamente por parte del gobierno del estado y los gobiernos municipales, también se incluye al Poder Judicial y al Poder Legislativo”, apuntó.

Medina Lizalde comentó que el conjunto de instituciones estatales necesita dar ese paso en esa dirección, sin embargo, se debe derrotar la inercia de excluir del campo visual a los otros poderes, particularmente al poder judicial, que también debe comunicar su cotidianeidad y su desempeño diario.

“La opacidad tiene que ser derrotada por la evolución de la sociedad, por la exigencia ciudadana, hace falta que la gente se interese más porque a la gente se le ha inducido al desinterés de la política desde hace muchos años. Durante muchos años el éxito comercial de las televisoras fueron las telenovelas y no los noticieros, de la radio lo mismo con los programas musicales y no los noticieros y con la prensa escrita la página deportiva, la sección de empleos y la policiaca se llevaban la atención, los contenidos no políticos”, apuntó.

Finalmente el exlegislador aseveró que esta cultura debe revertirse y los medios, en ese sentido, ayudarían mucho si atienden menos las vicisitudes de los actores políticos y se atendieran más los hechos sociales para que la prensa sea la voz de la sociedad y no el reflejo de la clase política.