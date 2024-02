Mi Jardín de Flores

El Narco Recibió a Febrero con Asesinato y Secuestros

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Vemos que en el estado no se ha dado la Cuarta Transformación. Una cosa es que a nivel nacional el presidente de la república haga su trabajo y otra cosa es que en el estado se estén haciendo otras acciones’: Faustino Adame Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 2 de Febrero de 2024.

El Narco Recibió Febrero con un Asesinato y Secuestros

“COMENZÓ ‘febrero loco’ y los ‘inteligentes’ narcosicarios iniciaron con un asesinato; ejecución que ningún medio de comunicación publicó porque David ordenó que no se diera a conocer, para que ‘la Dra.

Claudia Sheinbaum Pardo no se llevara una mala impresión de su gobierno’, me comentó mi amigo el comandante”.

-¡VÁLGAME Dios!, se olviden de la máxima de mi Padre Dios: ‘La verdad os hará libres”, ¿qué ganan con ocultarle la verdad al pueblo de Zacatecas?-.

-¿Y USTED cómo lo supo, don Roberto?-.

-GRACIAS a dos de mis fuentes más confi ables: mi amigo el comandante y el informe diario de homicidios dolosos del Gobierno de México: ‘Zacatecas, 1 asesinato’-.

-Y DON David pagando millones de pesos promocionando su decreto de ‘Paz, Bienestar y Progreso’, que es un verdadero engaño, pues lo menos que existe en mi amado Zacatecas, es eso: ‘paz, bienestar y progreso’, porque la violencia y la inseguridad están a la vuelta de la esquina, el bienestar no lo veo por ningún lado y el progreso es inexistente-.

-A MÍ lo que más que me encabro… (censurado) es que el David se burle de la inteligencia de los zacatecanos, no se vale, no todos trabajamos en su rancho de Puebla del Palmar, ni cobramos en nómina de Gobierno-.

Siguen las Privaciones Ilegales de la Libertad

“Y NO sólo son los asesinatos, sino las privaciones ilegales de la libertad, secuestros, o desapariciones forzadas como le quieran decir: hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social publica la Cédula de Búsqueda de la niña XIMENA ALEJANDRA IBARRA MACÍAS de 14 años, secuestrada el 31 de enero de 2024, en el cada vez más inseguro y violento municipio de Fresnillo, cuna de los hermanos Monreal Ávila.

“TAMBIÉN fue desaparecido forzadamente el 28 de enero de 2024, ISIDRO RANGEL NIETO de 59 años, en Fresnillo.

“NO tengo las estadísticas, pero puedo asegurar que Fresnillo encabeza las privaciones ilegales en Zacatecas; allá el narco está muy cañón desde que Rodolfo Monreal, luego David Monreal y actualmente Saúl Monreal lo gobierna; tal parece que tienen imán para atraer a los ‘inteligentes narcos’, como dice el propio David cuando se refi ere a ellos”.

SE SINCERÓ EL CARLOS PEÑA

QUÉ BUENO que el Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI…

-SU EXPARTIDO, doña Petra, no lo niegue-.

-NUNCA lo he negado, como tampoco cuando renuncié a él por culpa del ‘RaTello’, que llegó a gobernar con ínfulas del Rey de España y su vieja la Cristina que se sentía la Reina Sofía, ratas los dos; yo ya no quería saber nada de partidos políticos pero usted estuvo a dale y dale y me hice morena porque me convenció con mi ‘cabecita de algodón’.

“PERO déjeme terminar de hablar… les estaba diciendo que qué bueno que el Carlos Peña reconoció que ‘es cierto que muchos priístas le fallaron al partido y a la ciudadanía y que, por ello, la gente le retiró la confi anza y en el pasado proceso electoral votó por otras opciones (Morena), pero pues hubiera dicho nombres además de expulsar al ‘Pinocho de Bernárdez’ y a ‘La Pelangocha’, para sentar precedente, porque como dice mi ‘cabecita de algodón’, ‘la gente se cansa de tanta pinche transa’, desgraciadas ratas, se imaginan lo que el ‘RaTello’ robó ‘para ahora estar construyendo casitas en Querétaro para venderlas’, si el méndigo Narizotas decía que cobraba 86 mil pesos mensuales como gobernador y que la Cristina no cobraba sueldo alguno ni como presidenta del Sedif, ni como dueña del Patronato de la Feria?”.

-PUES como dice usted, doña Petra, qué bueno que los priístas se dieron cuenta de que perdieron la gubernatura porque le fallaron al pueblo; bien haría don Mario Delgado, presidente nacional de Morena, darle un jalón de orejas a don David a ver si así rectifi ca el camino y se pone a trabajar en benefi cio del pueblo, y que esos 3 mil 600 millones de pesos, que pretende malgastarlos en la construcción del segundo piso del bulevar Metropolitano, los invierta en traer agua de la presa Milpillas en lugar de derrocharlos en esa pinchurrienta obra que en nada benefi cia a la ciudadanía.-.

Los Vulgares Ambiciosos

-AHORA sí que el coordinador del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), Faustino Adame Ortiz, estalló en contra del mal gobierno de David, y agarró parejo en contra de los hermanos Monreal, porque ‘son unos vulgares ambiciosos que no tienen identidad política, pero buscan el poder del dinero’, tronó.

‘Y PRUEBA de ello -continuó- es que Ricardo Monreal han brincado del PRI, al PRD, del PRD al PT, del PT a Movimiento Ciudadano, de Movimiento Ciudadano a Morena y ahora tiene su partido Fuerza por México, por lo que se ve que no tiene identidad política; ellos son ambiciosos vulgares, ellos van por el poder del dinero y ahí no se ve la democracia, solamente ven por su familia’.

ME DUELE ZACATECAS…

-SI BIEN vivimos en un hermoso municipio, Chalchihuites, en donde predomina la paz y la tranquilidad, me duele el resto de Zacatecas, pues como lo hemos experimentado, tenemos las carreteras más inseguras del país; el susto de aquel domingo me tiene traumada: por un momento creí que nos arrancaban la vida y que nuestros cuerpos serían enterrados, quemados o disueltos en ácido, fue horrible-.

-YO TAMBIÉN, nomás de recordar esos momentos lo primera que se me viene a la mente es: ‘¡Gracias, Dios mío!’-.

-EL NARCO -tercia don Roberto- está cañón, yo también creí que nos darían cran, por eso me le lancé a uno tratando de quitarle el cuerno de chivo, pues pensé: ‘cuando menos me llevo a dos por delante’.

“Y ME pongo a pensar que mi tocayo Roberto Sandoval tiene razón: ‘En Zacatecas ya no se puede vivir, el narco te cobra por todo, por construir, por vender:

‘LA VOZ del pueblo -continua Roberto Sandovak- es de incomodidad, no hay seguridad, la gente se tiene que recoger muy temprano a sus casas, poco se puede divertir la sociedad, ya no quieren salir a las comunidades, no se puede ni construir porque llegan los delincuentes a cobrar dinero. En el campo la situación es de que si se quiere vender el producto que se tiene llega la delincuencia organizada a cobrar por esos cultivos, los campesinos están amenazados porque de todo se pide dinero.

‘ZACATECAS ya no tiene condiciones ni para vivir, en lo personal, he estado valorando con mi familia el tenerlos en un lugar con mejores condiciones y ese pensamiento lo tienen muchas personas, los que continuamos aquí en Zacatecas somos la resistencia porque sabemos que muchos comerciantes ya se han ido a otros estados, conocemos de muchos que están en Aguascalientes, yo he pensado en abrir mis galerías allá, pero seguimos resistiendo a ver si esto mejora… aún se tiene un poco de esperanza en que el gobernador se vea presionado desde los niveles más altos para que busque alternativas y que, por lo menos, mejore un poco de donde estamos parados’.

-NAAA… árbol que nace torcido jamás su tronco endereza-.

Magistrado Presidente Habemus

EL PODER Judicial de Zacatecas ya tiene nuevo propietario: Carlos Villegas Márquez, con basta experiencia en la impartición de Justicia, quien prometio ‘velar por un Estado de Derecho, en equipo, con sus pares las magistradas y magistrados, con las juezas y jueces y con personal jurisdiccional y administrativo’.

-DIOS me lo cuide y proteja, es un cargo de mucha responsabilidad y peligroso; ¿y don Arturo Nahle?-.

-PUES a lo mejor el chaparrito se nos vuelve jarocho, porque es casi seguro que la Rocío Nahle gobierne ‘Veracrú’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.