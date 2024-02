El Gobierno Debe de Apostarle a la Cultura

Es un Distractor que Ayuda a la Gente: Gerardo Luna

Por Rubén Palomo Macías

El analista cultural, Gerardo Luna Tumoine, aseveró a Página 24 Zacatecas que la cultura es fundamental en una sociedad y debe existir una mayor promoción del turismo y de la cultura ya que esto es un distractor que ayuda a que la gente se sienta en paz y tranquila, además de que se participa de las artes, que son muchas, y no solamente de conciertos con artistas de renombre.

“Creo que los gobiernos deben apoyar a la cultura sin temor a equivocarse, es fundamental que la sociedad se alimente y se enriquezca pero que sobre todo tenga una motivación para tener un esparcimiento que en estos días hace tanta falta. Esto es muy complicado y sabemos la situación en la que vivimos pero hay muchos medios por los cuales se puede llegar a la gente y sensibilizarla. Que se diga que la situación del país es difícil, la inseguridad está por todos lados, pero se puede abonar con ese tipo de aciertos en política pública cultural”, comentó.

Luna Tumoine señaló que Zacatecas se ha caracterizado por ser un estado cultural y por tener un atractivo turístico que se debe explotar en pro de un desarrollo económico para los zacatecanos. Agregó que los prestadores de servicios turísticos se sirven y se ayudan para poder mantener un empleo y llevar el pan a su casa.

“Yo invitaría a los gobiernos para que no escatimen en los recursos para la cultura, en la promoción del arte pero sobre todo en la promoción del turismo. No confundir el pan y circo, dicen que a la sociedad le gusta el alcohol y el chisme, la gente necesita entretenerse en el sentido ordinario pero que no se mal entienda, sobre todo en este proceso electoral. Que la cultura sea permanente para que la gente pueda participar y disfrutar de las raíces y de la cultura zacatecana que es muy variada”, remató.