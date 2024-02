Mi Jardín de Flores

La misma autoridad hizo cosas que no Debió

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La sociedad generó miedo porque en algunas ocasiones la misma autoridad hizo cosas que no debió, pero estamos en un proceso de recomposición, de reacercamiento a la sociedad; queremos que la sociedad y los jóvenes vuelvan a confi ar en sus policías’: General Juan Manríquez Moreno.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 3 de Febrero de 2024.

Un General Llamado Juan Manríquez Moreno

DON JUAN Manríquez Moreno, coordinador de la Guardia Nacional en el estado, me causó muy buena impresión, porque su declaración en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, no tuvo el tono triunfalista que suelen externar la mayoría de los servidores públicos cuando son entrevistados sobre sus labores:

‘LA PERCEPCIÓN de inseguridad sigue siendo alta, Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo los Municipios más vulnerables’, dijo el señor general, y me llamó la atención por su sinceridad.

-EL JUAN Manríquez es un hombre mucho muy preparado -toma la palabra doña Petra-, es General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, fue condecorado, por 30 años de servicio de la legión de honor, es maestro en administración militar para la seguridad interior y defensa nacional en el Colegio de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, cuenta con maestría en inteligencia, seguridad y áreas de crisis del Instituto de Estudios internacionales de Roma, cuenta también con cursos básicos de comando, curso avanzado de grupos de comando y curso en análisis de sistemas en la Escuela Militar de Inteligencia, curso de administración de adiestramiento en EU, unidades y dependencias de servicios:

“EL ‘YÉNERAL’ ya había estado aquí en el 52 Batallón de Infantería en Guadalupe, Zacatecas; 20/a compañía de infantería; Primera infantería independiente San Miguel Jagüeyes, México; 16/a Zona militar, Sarabia, Guanajuato; 5/a Región militar, Guadalajara, Jalisco; 8/a región militar, Ixcotel, Oaxaca; ofi cialía mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comandante de la 8ª Zona Militar en Tamaulipas, y…

-UFFF… es una ‘chucha cuerera’ -dice don Roberto-.

-NO SABÍA su currículum, pero reitero: me pareció un hombre muy sincero y, por lo tanto, valioso porque nos está recordando dónde estamos sentados: en un polvorín.

“NO EN vano declaró que los 360 militares que recientemente llegaron a nuestro estado fueron distribuidos en los municipios con mayor vulnerabilidad: Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, aquí donde nos dieron aquel tremendo susto los malos organizados.

“ADEMAS de que, dijo, ‘en las carreteras ya tenemos un buen diagnóstico de dónde se cometen los delitos con mayor frecuencia, y tenemos focos rojos por ejemplo en los límites del estado de Zacatecas con San Luis Potosí, un poco con Durango y con Jalisco, lo complicado de esto es que los delitos se cometen en los límites del estado y tenemos que coordinarnos con nuestra contraparte en las otras entidades para poder perseguir a los infractores’.

“Y RECONOCIÓ que ‘la percepción de inseguridad en Zacatecas, aún presenta altos índices debido a la fuerte ola de violencia que azotó a todo el estado, por esta razón mencionó que las diferentes fuerzas del orden están trabajando con diferentes acciones que implican el acercamiento con la sociedad para comenzar a disminuir la negatividad en cuanto a la percepción de inseguridad:

‘LA SOCIEDAD generó miedo porque en algunas ocasiones la misma autoridad hizo cosas que no debió, pero estamos en un proceso de recomposición, de reacercamiento a la sociedad; queremos que la sociedad y los jóvenes vuelvan a confi ar en sus policías’, por lo que está llevando a cabo varios eventos para lograrlo.

-ESTO ES importantísimo que lo haya develado: ‘En algunas ocasiones -revelo- la misma autoridad hizo cosas que no debió’; aquí el ‘yéneral’ debió ser mas explícito: La misma autoridad le abrió las puertas al narco -y desde entonces, como dice don Roberto, valió ‘Chetos’; aunque el ‘yéneral’ no haya dicho nombre, que al fi n y al cabo ya lo sabemos: ‘El Pinocho de Bernárdez’; y es un secreto a voces, además de que el David Monreal no canta mal las rancheras, hasta les reconoce a los narcos su ‘inteligencia’, ¿a poco no?-.

El Narro se le fue al David a la Yugular

-EN ENTREVISTA con nuestro compañero reportero, Rubén Palomo Macías, que hoy sábado publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el José Narro Céspedes se le fue a la yugular al David Monreal:

‘NO TIENE estrategia para atraer inversiones’; pero, además, sentenció: ‘Sin industrialización no Habrá Desarrollo’, o sea, estamos en un hoyo profundo del cual será muy difícil salir si el David no se pone las pilas; lo que yo no me explico es por qué no ha volado al extranjero a promover el estado.

-DAVID no sabe rozarse con la gente empresarial de altos vuelos, tampoco sabe negociar ni conoce de fi nanzas internacionales, recuerden cuando al yen le dio la misma paridad que al peso mexicano, cuando el yen anda por ahí de los nueve por cada peso-.

-SI SU secretario de Economía, el Rodrigo Castañeda Miranda, que presume ser gente muy preparada, no ha podido con el cargo, ¿se imaginan al David que es ‘título sin abogado’?-.

-DON JOSÉ Narro habló de un gobierno corrupto en donde la única empresa importante es la Corona, y algunas empresas mineras, subrayando que ‘necesitamos un proceso de industrialización para nuestro estado, necesitamos en Zacatecas inversión para generar opciones para nuestros jóvenes y para nuestra gente. Creo que ha faltado una buena estrategia para atraer inversiones y lograr que el estado, que está en la franja centro-norte del país, pueda salir adelante.

‘HAY QUE hacer más, tenemos que fortalecer y se debe hacer un llamado al gobierno y a todos en general, el mismo gobierno debe de convocar para que todos los que podamos hacer algo por Zacatecas lo hagamos, nosotros estamos dispuestos a trabajar para poner de pie a nuestro estado. Vemos a un estado como Guanajuato, que es uno de los estados más violentos del país y es un estado muy industrializado. No todo tiene que ver con el combate a la pobreza, hace falta una buena estrategia para que en Zacatecas vayamos construyendo la paz y que los grupos criminales no vean en Zacatecas tierra fértil para sus actividades’-.

-¿Y QUÉ dice don David de todo esto, porque don José nomás no lo suelta-.

-NADA, el David ya invirtió muchos millones de pesos, para que se publique hasta el cansancio que los Zacatecanos gozamos de ‘Paz, Bienestar y Progreso’, pero eso nadie se la cree porque es una vil mentira-.

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.