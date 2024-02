“Continúan los Secuestros y Extorsiones en Zacatecas”

No hay Familia que no Tenga un Asesinado o Secuestrado: Ramos

Por Nallely de León Montellano

Jaime Ramos Martínez, integrante de la comisión ejecutiva del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), comentó a Página 24 Zacatecas que la situación económica de Zacatecas tiene que ver con estrategias mal planeadas en materia de seguridad, educación e inclusive el cuidado de los recursos para la generación de empleos en el estado, ya que, en los últimos meses han incrementado las cifras negativas en torno a generación de empleos formales.

Esto debido a las últimas encuestas publicadas por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IEEG), dónde se posiciona a Zacatecas como el estado donde más se redujo la actividad económica durante el 2023 con 2.64% menos.

Lo anterior, dijo, también tiene qué ver con la retirada de muchas empresas privadas que generaban empleos, y al mismo tiempo no contaban con la movilidad para sostener dichas empresas o negocios.

“Todo esto se tiene que ir midiendo permanentemente, para que se permita que las diferentes empresas que generan recursos y empleos se puedan quedar y mantener”.

En este sentido, manifestó su preocupación sobre el desabasto de agua en el estado, lo cual en su momento afectaría a la empresa Corona, la cual es una de las mayores empleadoras en el estado, por las grandes cantidades de agua que utiliza, y en consecuencia podría incrementar el desempleo formal en Zacatecas.

En materia de seguridad, como ciudadano reconoció que la incidencia delictiva en materia de homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto ha registrado disminución en una parte importante del territorio zacatecano, sin embargo, comentó “se siguen escuchando las extorsiones o secuestros y muchos de ellos no aparecen; no hay familia que no tenga un desaparecido o un asesinado y eso impacta en el sentimiento de los ciudadanos en torno a la seguridad”.

Por lo anterior, llamó a las autoridades a no descuidar el área formativa y educativa de los jóvenes quienes han sufrido mayormente el impacto de la violencia en Zacatecas, además de que la población en la entidad es mayormente de personas mayores, por lo que resaltó la importancia de preparar debidamente a las nuevas generaciones para enfrentar las posibles dificultades venideras.