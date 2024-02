FPLZ Exige Auditar Inversión al Segundo Piso del Bulevar

Son Muchos los más de 3 mil 650 Millones de Pesos: Pinedo

Por Nallely de León Montellano

Felipe Pinedo Hernández, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) dijo a Página 24 Zacatecas que existe mucho “sospechosismo” debido a los más de 3 mil 600 millones de pesos que se invertirán en la obra del segundo piso del bulevar Metropolitano, por lo que considera importante que se realice una auditoría para verificar los costos de la obra.

“Entiendo que es una obra que ya está aprobada, no es que esté sometida al escrutinio público y, en consecuencia, se requiere fundamentalmente, que si ya es una obra que se va a hacer, se necesita una auditoría social que implica la participación de sectores universitarios, de despachos contables, de abogados que revisen con mucho rigor todo lo que se va a ejercer porque va a ser muy lamentable que de es obra se quieran apropiar por usos y costumbres de 10% que piden de “moche”, señaló.

Ante la decisión de gobierno del estado por hacer posible la obra, comentó que al resto de la ciudadanía sólo le queda pedir cuentas claras, dado que considera que en obras de tal magnitud existen “vicios ocultos”, por lo que es indispensable que exista opinión y verificación constante de despachos de ingenieros para verificar la obra, ya que, de no ser así, dijo que la construcción quedará plasmada como “La Obra de la Corrupción”.

“Zacatecas está descapitalizado, y entonces debe de haber otras prioridades, cuando hay una inversión productiva es diferente a cuando hay una inversión que ya no te reditúa, y si no hay subsidios para el campo, si no hay un programa de rescate al campo, si no hay un programa de rescate a la pequeña y mediana empresa, si no hay un programa de rescate a los cientos de changarros que cierran todos los días, o un esquema de apoyo al ambulantaje, ese dinero se va a dispersar pero va a generar detonantes económicos”, agregó.

En ese sentido, lamentó que existe desconfianza de la ciudadanía, lo cual significa que hay sospechas de malos manejos desde el momento que se dieron a conocer las cifras monetarias para dicha construcción, y los supuestos beneficios de la misma, y de igual manera, insistió en que hay una planeación equivocada del desarrollo económico de la entidad.