Mi Jardín de Flores

Somos un Estado de Primera

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Se siguen escuchando sucesos como las extorsiones o secuestros y muchos de ellos no aparecen; no hay familia que no tenga un desaparecido o un asesinado y eso impacta en el sentimiento de los ciudadanos en torno a la seguridad’: Jaime Ramos Martínez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 4 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

No Cesan los Secuestros y Desapariciones Forzadas

¡DIOS DE mi Vida, Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, Cristo escúchame! Yo no me explico cuál es la razón por la cual miles de militares, guardias nacionales, policías de los tres órdenes de gobierno y fuerzas especiales contra el crimen no puedan meter en cintura a un puñado de malos organizados por muy ‘inteligentes’ que éstos sean, como lo reconoce don David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, no hay razón ni pero que valga de pretexto: si don David no puede regresarnos la paz prometida cuando andaba buscando nuestro voto para gobernar el estado, que pida licencia y se vaya de Palacio de Gobierno.

-NADA bueno se puede esperar de un individuo que ni siquiera se levanta temprano -dice doña Petra- y no tiene la capacidad de gobernar; es más, ni le interesa: el David Monreal es un verdadero fraude como gobernador, es más, no me gusta ni para regidor, en Chalchihuites cualquiera de ellos es mil veces mejor que el fresnillense-.

-¡LA VIOLENCIA y la inseguridad no las frena nadie! -truena don Roberto con su vozarrón-, como tampoco ‘los secuestros y las extorsiones en Zacatecas; no hay familia que no tenga un asesinado o secuestrado’, dice hoy en entrevista Jaime Ramos Martínez, integrante de la Comisión Ejecutiva del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ) y razón no le falta.

Los Narcos Siguen Desatados

AYER, sábado 3 de febrero, a plena luz del día varios delincuentes armados y con lujo de violencia privaron ilegalmente de la libertad a JOSÉ ALFREDO FELIX RODRÍGUEZ. en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, y sus angustiados familiares temen lo peor, por lo que inmediatamente acudieron a poner su querella ante el Ministerio Publico del orden común, lo que provocó inmediata respuesta de las autoridades, desgraciadamente no lograron liberarlo.

COMO él hay otros secuestrados, de los ue hoy publicamos sus Cédula de Búsqueda, como el joven LUIS FERNANDO LÓPEZ MENDEZ (sic) de 18 años, desaparecido forzadamente el 2 de febrero de 2024.

ESE MISMO día, 2 de febrero del presente año, RICARDO RUCOBO SALAS de 54 años desapareció forzadamente en Fresnillo, Zacatecas.

TAMBIÉN fue desaparecida forzadamente desde el 30 de enero del presente año, RUBY BARBA HUERTA de 20 años, en El Chique, Tabasco, Zacatecas.

HOY TAMBIEN publicamos la Cédula de Búsqueda de NOEMÍ OFELIA CARRILLO FLORES de 37 años, desaparecida el 31 de enero del presente año en Fresnillo, Zacatecas, al igual que LUIS MIGUEL MONTAÑEZ OJEDA.

O SEA: en este domingo publicamos nombres y fotografías de seis personas secuestradas, privadas ilegalmente de su libertad, o desaparecidas forzadamente, como usted quiera califi carlas, pero se l@s llevaron criminales armados a plena luz del día con total impunidad.

-¡SANTO DIOS! ¡Qué trago tan amargo! ¡Esto es el pan nuestro de cada día, es mucho lo que mi amado Zacatecas está sufriendo a causa de tanto crimen, cuando no asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos y robos a mano armada; estamos peor que en cualquier guerra del mundo en donde no respetan ni a niñas, niños y personas de la tercera edad.

“Y AHORA, para acabarla de amolar, nuestros vecinos se burlan de nosotros diciendo que somos un estado de cuarta; el desprestigio es grande: porque somos un estado de primera y más grande que cualquiera de nuestros vecinos, lo que sucede es que tenemos un pésimo gobernador, pero Zacatecas es de primera.

“ME HAN de disculpar, pero tengo la boca seca por estas situaciones y el gobierno de don David nomás no reacciona, que alguien le diga, por el amor de Dios, que mejor ya se vaya a su rancho, estoy segura que cualquier miembro de su gabinete gobernaría mejor a Zacatecas.

-NO ENTIENDE, madre Teresa, el David es cabeza de burro-.

-DEBERÍA PEDIR licencia -dice don Roberto- y dejar la gubernatura en poder de otra persona sea quien sea, llámese como se llame, también estoy seguro que haría mejor papel-.

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.