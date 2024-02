“El Centro Histórico se Está Quedando Solo; los Comercios Están Quebrando”

Es muy Poca la Presencia de la Gente: Adán González

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente del FPLZ, comentó a Página 24 Zacatecas que es triste y lamentable que el Centro Histórico esté abandonado con muchas lonas de renta y venta de los espacios donde hubo comercios importantes y prósperos; señaló que la gente que converge en la capital puede observar la poca afluencia de personas, sobre todo del sector turístico.

“Esto afecta al comercio, a los negocios establecidos y lamentablemente se está perdiendo una manera de generar economía en la capital y creo que esto está llevando a la quiebra a varios negocios. Se ve que el estado ha intentado cambiar la mala imagen que se tiene del estado a un estado con paz y tranquilo pero esa estrategia no está funcionando porque hay varios eventos en donde se ve muy poca afluencia de personas”, mencionó.

Adán González añadió que mucho influye que la gente siga teniendo una mala percepción de seguridad, misma que ya se ha tenido desde hace un muy buen tiempo. Se espera que durante el próximo festival cultural exista una reactivación real ya que Zacatecas está urgido de visitantes y de una mejor activación económica.

“El estado y el ayuntamiento requieren de realizar actividades que atraigan más turismo, veía que se ha planteado, por parte del presidente municipal, algunos festejos pero creo que a veces se hacen eventos a gusto de quienes están en el poder y no al gusto de la gente.

Siguen cometiendo el error de no consultar a la gente y no escuchar su voz y tienen que entender que esto ya ha cambiado, si no se hace parte a la gente desde los planteamientos la gente no te va a acompañar o no va a ir contigo, no se trata de presentar un programa al gusto de pocos y se deberían realizar actividades en donde la gente quiera participar y quiera estar”, finalizó.