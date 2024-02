El Senador Dice que en Fresnillo no Quieren a Saúl Monreal Ávila

José Narro Está Seguro de Triunfar en la Interna de Morena

Por Rubén Palomo Macías

El senador de la república, José Narro Céspedes, mencionó a Página 24 Zacatecas, y otros medios de comunicación, que se siente confiando en el proceso interno de Morena para elegir a los candidatos que estarán contendiendo al Senado de la República, apuntó que hay quienes no se sienten de la misma manera y han solicitado encuestas espejo.

“Quieren seguir haciendo encuestas hasta que haya una que les favorezca, pero al final de cuentas yo creo que el partido fue quien elaboró las encuestas y tenemos confianza en el partido.

«El líder del proyecto es nuestro presidente y ahora es Claudia Sheinbaum, creemos que se van a respetar los resultados de las encuestas y creo que estoy encaminado al triunfo porque vemos a los 2 compañeros que están participando, uno de ellos tiene cierta presencia en la capital pero que no ha tenido votaciones grandes y el otro compañero (Saúl Monreal Ávila) es originario de Fresnillo pero ni ahí tiene mucha aceptación”, apuntó.

Narro Céspedes aseguró que el tema de la violencia, la poca transparencia y la inseguridad en el municipio de Fresnillo no ayudan a que Saúl Monreal opine de buena manera y apoye al precandidato al senado. El senador agregó que el municipio de Fresnillo es el más importante electoralmente en el estado y es el que más influye pero no se ve que Saúl Monreal tenga la preferencia ni en el municipio en que nació por su pésimo gobierno.

“Yo he ido muchas veces a Fresnillo y uno siente que la gente esté ya volcada a una opción, nosotros hemos tenido cabida en el municipio y la gente nos acepta bien allá. Nosotros tenemos una muy larga trayectoria en Fresnillo, hemos apoyado a su campo, hemos apoyado con maquinaria y hemos creado muchos ejidos, en el caso de la vivienda fuimos de los que construimos algunas colonias, hemos dado miles de viviendas en el municipio. Nosotros no empezamos arriba en la encuesta pero hemos ido subiendo y con el tiempo nosotros alcanzamos y rebasamos a quienes están participando, sin embargo, puede ser que me equivoque pero seré respetuoso de los resultados y continuaré en Morena porque es más importante el proyecto que los intereses personales”, remató.