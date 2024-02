Mi Jardín de Flores

El Utópico “Año de la Paz”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Un caso paradigmático es el de Ricardo Monreal. Hace apenas unas semanas me contaron a detalle cómo había operado, en Zacatecas, contra la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas; eso sucedió hace más de dos décadas atrás. Ya lo escribiré más adelante. Desde entonces, él y su familia han operado básicamente para ellos sin importar que, en el camino, tengan que apuñalar a los amigos. En 2021, Monreal operó contra Claudia Sheinbaum, para no ir tan lejos, con enormes consecuencias para el proyecto de izquierda en la capital, incluyendo la no ratificación de la Fiscal Ernestina Godoy en un Congreso local dividido por las operaciones del zacatecano’: Alejandro Páez Varela.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 7 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

La Ignorancia Supina de don David Monreal

ME CONMUEVE la ‘ignorancia supina’ de don David Monreal: el señor gobernador cree que con tal solo decretar la ‘Agenda de la Paz Zacatecas 2024’, invitando a selectos empresarios a su reunión y gente de su contentillo en donde lo dio a conocer, el enorme problema de la inseguridad, ya está en vías de solución: miente.

-ESO LO hubiera hecho desde un principio, recuerde, madre Teresa, que el David declaró públicamente que algunos medios de comunicación estaban coludidos con el narco, lo dijo tan a lo pendejo que de inmediato el Ciro Gomez Leyva lo puso como lazo de cochino, insinuando que el narco era él, ya después hablaría de la bodega del Cándido Monreal, con toneladas de mariguana-.

-LA PACIFICACIÓN de Zacatecas -tercia don Roberto- no se da por decreto, sino con trabajo e inteligencia, cosas de las que David carece pues es conocido que no le gusta levantarse temprano y que no es nada inteligente.

-DESGRACIADAMENTE eso lo saben en todo el país, y por eso en Aguascalientes, avizorando que la campaña electoral comienza el próximo 1 de marzo, ya comenzaron con su guerra sucia diciendo que ‘Zacatecas es un estado de cuarta’, lo que me enerva porque además es mentira: Zacatecas es uno de los estados más chingones del país; todavía si hubieran dicho ‘tienen un gobernador de cuarta’, hasta la simpatía del 99.99% de los zacatecanos se la habrían ganado, pues en todas las encuestadoras de México, el David aparece como el peor de los gobernadores-.

Utopía ‘El Año de la Paz en Zacatecas’

–SI NO fuera por los miles de asesinatos que se han cometido en el ‘desgobierno’ del David, yo estaría a risa y risa por el susodicho decreto de paz, pues como dice el Miguel Ángel Varela Pinedo, diputado federal:

‘EL GOBIERNO intenta ocultar la realidad, es una utopía el año de la paz, los asesinatos continúan’.

“Y NO sólo son los asesinatos -seis el pasado domingo y otro más el lunes-, sino las extorsiones, desapariciones forzadas, privaciones ilegales de la libertad , o secuestros, como usted quiera llamarlos, cotidianamente.

“HOY nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: HEIRY ALISSON MUÑOS QUIÑONES de 16 años, desañarecida forzadamente desde el 22 de enero de 2024, en Fresnillo, Zacatecas.

LAURA LIZETH SAUCEDO HERNANDEZ de 32 años, desaparecida en Fresnillo, Zacatecas, el 22 de enero de 2024.

ANA SOFÍA MICHELLE VILLALPANDO GARCÍA de 16 años, desaparecida el 5 de febrero del presente año en Ramón López Velarde, Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

CAROLINA MARTÍNEZ RAMÍREZ de 28 años, desaparecida en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, desde el 29 de enero del presente año.

GUADALUPE YOSELÍN MARTÍ- NEZ ESCAREÑO dr 16 años, desaparecida el 1 de febrero de 2024, en Zacatecas, Zacatezas.

ISAAC MURILLO GARCÍA de 21 años, desaparecido en Ojocaliente, Zacatecas, el 1 de febrero de 2024, y MARTÍN LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ de 60 años, desaparecido forzadamente el 3 de febrero del presente año en Fresnillo, Zacatecas.

-¡AY, Dios de mi Vida, cuánta desgracia!, ¿de qué ‘Año de la Paz’ habla este ‘desgobierno’?-.

-DE LA paz de los sepulcros, seguramente-.

-PUES ni siquiera ahí hay paz, hay gente que se dedica a investigar con que objetos personales son sepultadas las personas fallecidas y, por las noches, van a los cementerios a profanar sus tumbas para robarles los objetos de valor-.

Lo Dijo David Monreal al Decretar el ‘Año de la Paz’

‘EN LA toma de protesta así lo expresé: el tema de temas será la pacificación, porque no se va a poder de otra manera, si no hay paz social, si no hay tranquilidad, no hay desarrollo, no hay armonía, no hay convivencia. En aquel entonces la estrategia tenía tres objetivos prioritarios: contener la violencia, la disminución del delito y, ahora, la consolidación’.

-LO MEJORAR que debería de hacer el David es callar y trabajar, porque nomás abre la boca y le entren cientos de moscas: ¿cuándo a detenido la violencia?, ¿cuándo disminuyó el delito?, ¿cuál consolidación?, que no mame-.

-ES LA marca de la casa Monreal Ávila: pura demagogia-.

