Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Un caso paradigmático es el de Ricardo Monreal. Hace apenas unas semanas me contaron a detalle cómo había operado, en Zacatecas, contra la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas; eso sucedió hace más de dos décadas atrás. Ya lo escribiré más adelante. Desde entonces, él y su familia han operado básicamente para ellos sin importar que, en el camino, tengan que apuñalar a los amigos”: Alejandro Páez Varela.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 8 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

En el ‘Año de la Paz’ los Asesinatos Repuntan

¡SANTA MARÍA Madre de Dios ruega Señora por nosotros..!, don David Monreal Ávila tiene convertido a Zacatecas es un campo de batalla, en donde los buenos son los que mueren acribillados, ¿Dónde quedó el ‘Año de la Paz’ que tanto pregona este gobierno inútil?

-EL DECRETADO programa ese nació muerto, madre Teresa -contesta doña Petra-, y ellos ni siquiera se han dado cuenta: el ‘desgobierno’ del David sigue rebasado y ayer se comprobó una vez más: cuatro asesinatos en menos de 24 horas-.

-TRES DE ellos de gente muy importante: Juan Pérez Guardado, hermano de Marichuy, esposa de Ricardo Monreal Avila y director de Desarrollo Social Municipal de Fresnillo, gobernado por Saúl Monreal Ávila.

“CECILIO ‘Chilo’ Murillo Murillo, hermano carnal del presidente municipal de Sombrerete, Alan Murillo Murillo -con quien sostuvo fuertes enfrentamientos-, exitoso empresario de diferentes ramos y propietario de la empresa Multiservicios Murillo; y José Luis Olivares Fraga, otro empresario sombreretense distinguido; nuestro compañero Margarito Juárez escribe que un acompañante de ‘Chilo’ también murió en el ataque, pero de ello ofi cialmente no se dijo nada, sólo de los asesinatos de Juan, Cecilio y José Luis.

“EL ASESINATO del cuñado de Ricardo Monreal, Juan Pérez Guardado de 58 años, sucedió la mañana de ayer en la avenida Prolongación Sonora, frente al Hospital Real de Minas, en Fresnillo, al bajar de una camioneta para supervisar el trabajo de una cuadrilla; según el reporte, dos motociclistas que lo venían siguiendo a prudente distancia lo alcanzaron en ese lugar y el que iba montado en la parte de atrás acribilló a Juan, quien murió en el acto y sus asesinos huyeron sin problema alguno.

“POR la tarde, ‘Chilo’, hermano del alcalde Alan, conducía un vehículo (Margarito escribe que lo acompañaba una persona) por la carretera 49, cuando en el entronque a la comunidad GonzálezOrtega, sicarios los acribillaron: ambos quedaron muertos en. El lugar de los hechos.

“POR la noche, en el centro de la ciudad de Sombrerete, José Luis Olvera Fraga, otro exitoso empresario, transportista y frijolero fue asesinado a balazos; José Luis era familiar muy cercano del priísta Jose Marco Antonio ‘Pepe’ Olvera Acevedo, exsenador de la república, diputado federal y local, alcalde de Sombrerete, quien en 1998 perdió la elección a la gubernatura de Zacatecas ante Ricardo Monreal.

-LO QUE no me queda claro es si fueron cuatro a tres los homicidios dolosos, pues las autoridades nomás se refi eren al cuñado del senador don Ricardo Monreal, don Juan Pérez Guardado y a los conocidos empresarios don Cecilio Murillo y don José Luis Olvera, pero no dicen nada de la persona que acompañaba a don Cecilio en la camioneta y también murió en el lugar, como lo reporta el compañero Margarito-.

-A VER: deje checo el informe del Gobierno de México… efectivamente fueron cuatro no tres los asesinados, Margarito tiene razón; el Informe del Gobierno de México no falla: fueron cuatro los asesinatos que ayer se cometieron-.

-¡DIOS DE mi vida!, ¿no estarán ligados los cuatro homicidios dolosos?-.

El Alan Murillo Está Metido en Problemas

-PUDIERA ser, pero… yo creo que, cuando menos, el Alan Murillo debe ser llamado a declarar porque tenía pleito súper casado con el Cecilio, quien en dos ocasiones (2013 y 2021) intentó ser alcalde y en las dos perdió; la segunda ante su hermano el Alan.

“ESTA pudiera ser la historia revivida de Caín y Abel, pues los dos hermanos estaban peleados a más no poder, al grado de que el ‘Chilo’ escribió en su perfi l que ‘Lo que vivimos en SOMBRERETE, ya desde hace una semana extorsión, a todos el comercio… Yo Cecilio Murillo responsabilizo al presidente Alan Murillo Por lo que le pase a mi Mamá a ni Esposa @ mis hijos y su servidor.

Ya estamos cansados’.

“POR su parte el Alan Murillo, uno vez enterado del asesinato de su hermano, escribió en su perfi l: ‘Lamento confi rmar que hace unos momentos mi hermano Cecilio fue asesinado.

‘MÁS ALLÁ de las diferencias políticas que vivimos nos unió un cariño de hermanos, amigos y compañeros de vida.

‘ES YA LA segunda vez que a manos del crimen mi familia está de luto, hoy tanto mi hermano como mi padre fueron víctimas de una situación que vivimos todos los ciudadanos y nos agobia cada día.

‘PIDO A las instancias correspondientes su intervención para esclarecer este crimen y para atender la urgente situación que vive nuestro estado.

‘A NOMBRE de mi familia, pido por el eterno descanso de mi hermano.

ALAN MURILLO Murillo’.

-YO CREO que el Alan está obligado a comparecer y declarar en torno al asesinato de su hermano el ‘Chío’, porque además ambos hablaban del crimen organizado y lo reconocían, entonces yo creo que, aunque no lo citen, el alcalde de Sombrerete está obligado a declarar e informar de todo lo que sabe sobre el narco que agobia a Sombrerete; mientras que el David ya debe de estar redactando su licencia, porque le quedó grande el cargo de gobernador de Zacatecas-.

