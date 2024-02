Exigimos que el “Año de la Paz” sea Verdad: Sandoval

“Porque si no, Vendrían Cosas Peores”

Por Rubén Palomo Macías

El precandidato a la presidencia municipal de Villanueva, Roberto Sandoval Rodríguez, señaló a Página 24 Zacatecas que el estado continúa caminando entre la inseguridad y los hechos violentos, donde han sido asesinados a balazos empresarios y políticos, lo que ha causado mucha indignación y preocupación entre la población.

“No queremos que sigan pasando este tipo de cosas porque tenemos nuestros hijos, amigos y familiares viviendo en este estado. Nosotros somos políticos, somos aspirantes a un cargo público y escuchamos que andan asesinando a los precandidatos sin saber por qué, eso nos preocupa. Tenemos la convicción de seguir dando todo por el pueblo y pues continuamos escuchando el eslogan del gobierno del estado referente a la paz, me imagino que es para impulsar al estado a esa paz pero pues no tenemos paz”, aseveró.

El precandidato pidió que exista una paz donde se tomen de la mano los gobiernos, de los diversos niveles, con los ciudadanos y que se haga una paz entre todos para que su lema del “Año de la Paz” no se quede solamente en palabras y que en realidad se busque la paz y la tranquilidad de los zacatecanos.

“Que no quede en meras palabras y en simulaciones porque parece que cada vez estamos peor por todo lo que pasa, tiene que haber alguna estrategia nacional y estatal para poder conseguir vivir en paz. Puede haber la posibilidad de que haya narcoelecciones pero creo que el narco no se va a meter en esos problemas. Hay rumores de financiamiento a algunos candidatos y que luego van y les cobran pero solamente son rumores y pues es mejor no buscar eso en ningún sentido, hay que estar en paz con la gente y con el proceso electoral. Solamente se pide que el gobierno cumpla con lo que pregona en su “Año de la Paz”, y que haya seguridad dando garantías al pueblo para que no se vengan problemas peores”, remató.