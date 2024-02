“La Violencia no Termina Porque en el Gobierno Está Infiltrado el Narco”

Y el Poder no se Ejerce Como se Debe: Adame

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, señaló a Página 24 Zacatecas que la inseguridad que existe en el estado no es un fenómeno reciente, y la violencia ha tomado fuerza en el estado zacatecano, sin embargo, el pasado miércoles sucedieron hechos donde políticos perdieron la vida y con esto se demuestra que la inseguridad sigue estando presente día con día en Zacatecas.

“Esto no se va a terminar ni se está terminando, en Zacatecas no se ve por donde salir de este problema porque los infiltrados del crimen organizado están en el mismo gobierno del estado y por eso no puede haber paz en Zacatecas. Mientras no se ejerza el poder del estado no tendremos tranquilidad, el estado cuenta con inteligencia nacional y fuerzas de élite importantes para hacer frente y recobrar la paz y seguridad del país. México está preparado hasta para una invasión extranjera pero el poder no se ejerce como se debe”, comentó.

Adame Ortiz aseveró que no solamente sucedieron hechos violentos en contra de políticos sino que hubo más hechos violentos que no se dan a conocer o se opacan porque las víctimas no están dentro del espectro político del estado, pero siguen siendo vidas que se están perdiendo por culpa de la violencia en Zacatecas.

“Esto del “Año de la Paz”es una manera de decir del gobierno del estado que se está actuando en contra de la delincuencia, no digo que no, pero desgraciadamente esto sigue en todo el estado, ahí están los hechos, no son inventados ni se trata de desacreditar al estado. La realidad ahí está y es muy clara, los hechos pasan a todas horas y las tragedias que se dan van en diversos niveles, sabemos del cobro de piso y demás crímenes que se están cometiendo, el crimen organizado se ha convertido en otro estado”, finalizó.