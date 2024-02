Mi Jardín de Flores

No Tiene Pantalones Para Gobernar

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Un caso paradigmático es el de Ricardo Monreal. Hace apenas unas semanas me contaron a detalle cómo había operado, en Zacatecas, contra la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas; eso sucedió más de dos décadas atrás. Ya lo escribiré más adelante. Desde entonces, él y su familia han operado básicamente para ellos sin importar que, en el camino, tengan que apuñalar a los amigos”: Alejandro Páez Varela.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 9 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Siguen Ocultando Asesinatos

“PERDÓN que le arrebate la palabra, madre Teresa, pero los dueños de Zacatecas siguen ocultando los asesinatos: ayer jueves 8 de febrero se cometió otro más y no lo reportaron a los medios de comunicación, pero en el informe diario de homicidios dolosos del Gobierno de México sí lo hicieron”.

-MAL hecho, el gobierno está obligado a informar a la población todo lo ocurrido, sobre todo en los llamados delitos de acto impacto, para que el pueblo tome sus precauciones-.

-LOS ocultan para que la gente no se entere y así presumir que el 2024, es el ‘Año de la Paz’, como si la violencia pudiera evitarse por ‘decreto’, lástima de las decenas de millones de pesos invertidos en ese pinchurriento programa, pues está visto de que el de David es un gobierno fracasado, le quedó muy grande el cargo; de nada sirve que nos envíen más elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional si este ‘desgobierno’ carece de inteligencias; anda tan mal que hasta están devolviendo a la Federación cientos de millones de pesos etiquetados para obra pública, porque ni siquiera sabe ejecutar obras: de plano el David está muy pen… tonto; para lo único que sirve es para hacerse súper multimillonario en los cargos públicos-.

El Tenebroso y Marrullero Ricardo Monreal

-SI DAVID y sus hermanos ha ascendido en la política y cargos públicos, es ‘gracias’ a su hermano Ricardo quien es muy tenebroso y marrullero, además de que no se tienta el corazón para apuñalar por la espalda a sus amigos, como bien lo dice el periodista Alejandro Páez Varela.

“TAN MARRULLERO es David, que logró poner como precandidatos a senadores a su carnal Saúl y a su ‘testaferra’ Soledad Luévano, y si a ella la impuso en la primer fórmula fue para intentar disimular su maquiavelismo.

“PERO van a ver que muchos morenistas se le van a ir encima, pues ya están hasta el gorro del azufre que despiden los hermanos Monreal; por otra parte, me dicen que quien sí tiene merecimientos para ir al Senado es el Ulises, quien en la presidencia municipal de Zacatecas hizo buen papel, además de que desde un inicio se la rifó por la Claudia Sheinbaum”.

-YO CREO que llegó el momento de frenar a los hermanos Monreal; sería sano para la democracia que el joven Saúl regrese a terminar con su encomienda a Fresnillo, que no para de arder; ya luego que termine su trienio Dios dirá, no puede chiflar y comer pinole a la vez, no es bueno ser un ambicioso vulgar, el propio don Ricardo lo ha satanizado-.

-ADEMÁS -dice doña Petra- el David no debe ser tan cobarde y cruel para abandonar así a su pueblo, que tiene años sufriendo los embates del narco: él y el David, como autoridades que son de Zacatecas y Fresnillo, deben sumar fuerzas y esfuerzos para acabar con la violencia y la inseguridad que tantas vidas han costado.

“NO puede ser -continúa doña Petra- que hagan como que el Santo Niño de Atocha les habla y no cumplan con la Constitución que les ordena CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS LEYES… que no mamen y se pongan a trabajar, de lo contrario que se vayan a Chi…huahua a un baile, ya basta que vean el servicio público como negocio de su propiedad, si no tienen vocación de servicio que se vayan a la goma, Zacatecas no es ningún reinado, tampoco principado”.

David Monreal sin Pantalones

-LA DIPUTADA Zulema Santacruz Márquez, no aguantó más tanto asesinato y en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Montellano, estalló: ‘David Monreal no tiene pantalones para gobernar un estado fuera de control.

‘HAY PAZ en el discurso y suena bonito, puede tener la capacidad de oratoria que tú gustes, pero si en los hechos vemos lo contrario es difícil confi ar en un gobierno así; entonces, nosotros, como grupo parlamentario del PRD, estamos indignados porque todavía no comenzamos el proceso electoral y ya estamos viviendo estos crímenes que son crímenes de odio anunciados, no fue un accidente… El Ejecutivo Estatal tendría que ser una fi gura que imponga respeto y esa confi anza ante el pueblo, si a él y se le salió de las manos este problema, que busque una solución porque es su responsabilidad, la vida real es bien distinta a lo que ellos realizan en sus redes sociales… este dolor llegó hasta el Senado de la República, qué pena’.

-PUES SÍ, don Juan Pérez Guardado era cuñado del senador don Ricardo Monreal y todos sus pares le mostraron solidaridad en este trance tan difícil como irreparable-.

-AQUÍ, en este espacio, desde que comenzamos a comentar las noticias, dijimos que había que limpiar la policía, que más valían pocos pero honestos que muchos y corruptos: hasta mencionamos nombres y apellidos de esa gente infi ltrada en los cuerpos de seguridad; obviamente , no hicieron caso, pero ahora el problemas ha crecido; Faustino Adame, uno de los líderes del FPLZ reveló en entrevista con nuestro Diario Pagina que ‘LA VIOLENCIA NO TERMINA PORQUE EN EL GOBIERNO ESTÁ INFILTRADO EL NARCO… Y EL PODER NO SE EJERCE COMO SE DEBE’.

“Y RAZÓN no le falta: todos los días no sólo hay asesinatos, extorsiones, asaltos a mano armada, secuestros, sino que desaparecen zacatecan@s sin que las autoridades lo puedan evitar y castigar a los responsables. Hoy viernes 9 de marzo nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: ABRAHAM DE JESÚS ORTIZ FLORES de 15 años, desaparecido forzadamente el 8 de febrero de 2024, en Zacatecas, Zacatecas.

MELANIE IVONNE SANTACRUZ VILCHIS de 21 años, desaparecida en Fresnillo, Zacatecas, desde el 21 de enero del presente año y, JUAN PABLO ÁVILA de 46 años. Desaparecido en Zacatecas, Zacatecas, el 5 de febrero de 2024”.

-¿CUÁNDO llegará el día en que a nuestro amado Zacatecas regresara la paz y la tranquilidad perdida?-.

-CUANDO tengamos un gobierno que cumpla y haga cumplir las leyes como lo ordena nuestra Carta Magna-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.