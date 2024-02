Viudas de Trabajadores de la UAZ Llaman Insensible al Rector Ibarra

Siguen el Plantón; Reclaman Pago de Pensiones por $71 Millones

Por Nallely de León Montellano

Al menos 40 viudas de quienes en vida prestaron sus servicios a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) permanecen en plantón instalado en las afueras de Rectoría con la finalidad de ser escuchadas por las autoridades académicas, a efecto de que, después de varios años puedan recibir la indemnización correspondiente tras la muerte de sus maridos.

Al respecto, Raquel Cruz Hernández, viuda de Ricardo Reyes Mata, relató a Página 24 Zacatecas que desde hace 25 años se encuentra solicitando el pago correspondiente a la pensión por la muerte de su marido, así como la prima de antigüedad, el SAR y otras prestaciones.

“No me parece justo porque administración tras administración siempre ha sucedido lo mismo de negativas y evasivas; llega un límite en que tenemos qué protestar, exigir y espero que paguen porque ya es una necesidad”, señaló.

La también docente jubilada, relata que la situación mencionada le ha dejado mucho desgaste emocional y económico al no ver respuestas por lo que por derecho les corresponde a ella y a las personas que se encuentran en la misma situación.

“Desde el 2001 me la he pasado solicitando hablar con el rector en turno para solicitar estas prestaciones a las que contractualmente se tuvieron derecho en su momento y hasta la fecha no se me ha atendido; en la actual administración solicité hace un año la entrevista con el rector y hasta hoy no me han dado acceso a su oficina”, agregó.

En este tenor, reconoció que hace falta difusión de la situación que enfrentan desde hace años, y en consecuencia se han vuelto un sector invisible para la máxima casa de estudios, sin embargo, continúan exigiendo los pagos retenidos que ascienden a los 71 millones de pesos.

“No es justo, nos traen a vuelta y vuelta somos inexistentes para ellos, hay una total insensibilidad hacia nosotros una falta total de respeto y empatía”, concluyó.