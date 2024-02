Mi Jardín de Flores

Hasta los Políticos Tienen Miedo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas se ha convertido en una de las entidades más afectadas por la violencia en nuestro país, con niveles alarmantes que lo colocan en el centro de discusiones de seguridad. Con una población aproximada de un millón y medio de personas, destaca el municipio de Fresnillo, considerado el área con la mayor percepción de inseguridad. Esto se refl eja en las encuestas de seguridad urbana que publica trimestralmente el INEGI”: Alberto Capella.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 10 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Hasta los Políticos Tienen Miedo

DON FAUSTINO Adame Cruz, uno de los líderes del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), acaba de revela una situación muy, pero muy preocupante, alarmante diría yo:

MUCHOS aspirantes a cargos de elección popular -declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas-, ya no quieren participar en las elecciones por temor a que les arranquen la vida como al cuñado del senador don Ricardo Monreal y don Cecilio Murillo, hermano del presidente municipal de Zacatecas, don Alan Murillo, ¿qué les parece?

-QUE esto de la narco-violencia e inseguridad, ya está cobrando las facturas a la clase política; no en vano ayer mi ‘cabecita de algodón’ volvió a enviar más miembros del Ejército Mexicano: 800, como hoy lo informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

-PERO volvemos a lo mismo -tercia don Roberto-: podrán mandar tres mil, cuatro mil, cinco mil o más elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, pero si no actúan los servicios de inteligencia esta guerra la continuará ganando el narco, porque tienen a su favor el factor sorpresa: ellos sí están empleando sus servicios de inteligencia porque saben cómo, cuándo y dónde encontrar a gente que quieren perjudicar.

“ASÍ fue como mataron a balazos a Juan Pérez Guardado, Cecilio ‘Murillo y José Luis Olvera Fraga, pues sus asesinatos no fueron casuales, sino planeados y ejecutados a la perfección, además de que es hora que no detienen a los criminales, ¿de qué sirven esos miles de soldados, guardias nacionales, policías de los tres niveles de gobierno, si no agarran ni una mosca? -.

-Y COMO dijo don Teofi lito, ‘ni los detendrán’, están bien puestos con las autoridades de arriba, ¿qué casualidad que cuando van a matar a una persona no hay patrulla alguna a varias cuadras a la redonda?

“POR cierto: anoche me enteré del nombre de la persona que acompañaba a ‘Chilo’ Murillo, en el momento en que ambos fueron asesinados a balazos, en vida llevó el nombre de Juan José Medina Ordaz, del cual no dio información la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo único que pude averiguar fue su nombre y que era muy amigo de ‘Chilo’.

“TAMBIÉN me enteré de que las fuerzas del orden están haciendo cateos sin autorización judicial y están cometiendo un madral de arbitrariedades contra familias que nada tienen que ver en esos crímenes, ojalá y no culpen de esos asesinatos a gente inocente, sólo para pararse el cuello y presumir que son muy chingones para dar con los responsables”.

-NO les dé ideas, don Roberto-.

-NO PUEDO dar ideas cuando ellos son los creadores de los clásicos ‘chivos expiatorios’-.

Estalló la Inconformidad Contra Soledad y Saúl

-FUE CUESTIÓN de un par de horas para que ‘El Consejo Estatal de Moreno en Zacatecas’ protestara por la designación de la primera fórmula para el Senado de la República: Soledad Luévano Cantú y el Saúl Monreal Ávila, porque -expresaron en un desplegado de prensa publicado por nuestro Diario Página 24 Zacatecas- ‘el CONSEJO ESTATAL DE MORENA ZACATECAS -dijeron en la parte medular del desplegadono reconoce la designación de la primera fórmula para el Senado de la República, no estamos convencidos de que la encuesta haya arrojado dicho resultado, mucho menos nos sentimos representado. Pedimos de manera respetuosa, pero enérgica, se respete el estatuto de nuestro partido-movimiento, la voluntad del pueblo de Zacatecas, pero sobre todo no se traicionen los principios de nuestro movimiento: NO MENTIR.

‘NUESTRO compromiso seguirá irrestricto en consolidar la Cuarta Transformación de la mano de nuestro líder, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Zacatecas hoy representa un referente nacional para Morena, hemos sido ejemplo de organización y no le fallaremos al pueblo zacatecano.

“ESPERAMOS que nuestra dirigencia nacional NO TRAICIONE la confi anza de su militancia.

ATENTAMENTE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DE MORENA ZACATECAS -OJALÁ y que el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido rectifi que y lleve a cabo los procedimientos estatutarios con honestidad, para llevar la fiesta en paz, porque hay que hacer realidad la 4T, yo no quiero que regresen los ‘RaTellos’, ni los corruptos, ni los que han llenado de sangre a nuestro estado y país-.

Seguimos en el ojo del Huracán

-LOS Secuestros y las desapariciones forzadas van en aumento, todos los días desaparecen mujeres y hombres zacatecanos e, incluso, niños, ¿qué está pasando?-.

-HAY quien dice que los narcos ya le entraron al trafi co de órganos humanos, por lo que de ser cierto sería un problema descomunal; pero, peras o manzanas, las desapariciones van en aumento y, Página 24 Zacatecas, publica hoy sábado las Cédula de Búsqueda de: “PALOMA GUADALUPE HUERTA AGUAYO de 23 años, y de su pequeña hijita SOFÍA GUADALUPE ACEVEDO HUERTA de escasos 3 años, desaparecidas en Jerez de García Salinas, el 8 de febrero del presente año.

“QUIEN fue privado ilegalmente de su libertad, con lujo de violencia, se llama ARNULFO AVIÑA MARTÍNEZ de 37 años, secuestrado en Ojocaliente, Zacatecas, desde el 27 de abril de 2017, y a la fecha no se sabe nada de é y, “ABELINO SOTO RENDÓN de 58 años, desaparecido forzadamente en Ojitos, Juan Aldama, Zacatecas, el 8 de febrero del presente año, ¿qué les parece?”

-MAL, muy mal ¿se imaginan ustedes no sólo lo que pasaron o están pasando las víctimas, pero además sus familiares? ¡Yo me moriría!-.

-OREMOS por el pronto regreso de todos los desaparecidos sanos y salvos a sus hogares.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.